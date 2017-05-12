Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: Вкратце

Роскомнадзор внес Opera и Vimeo в реестр

Роскомнадзор внес Opera Software и Vimeo в реестр организаторов распространения информации, сообщает ведомство. Организаторы должны хранить на территории РФ данные о пользователях. RNS

Verizon покупает Straight Path

Американский оператор связи Verizon покупает Straight Path Communications Inc. за $3,1 млрд с оплатой в форме акций. Verizon заплатит $184 за каждую ее акцию, тогда как торги в среду бумаги завершили на отметке $223,79. Интерфакс

МГТУ им. Баумана поставит оборудование на избирательные участки

Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н. Э. Баумана выиграл контракт на производство 2000 комплексов для подсчетов голосов на выборах (КОИБ), сообщается на сайте госзакупок. До сих пор контракты на производство КОИБов заключались с компанией КРОК. Компания участвовала в конкурсе в кооперации с АО «Концерн «Автоматика». Ведомости