Единица контроля

Как не скатиться в усиление контроля ради контроля и переложения издержек Андрей Гордеев / Ведомости

Готово ли государство отказываться от порочных контрольных практик в эру новых технологий? Последние несколько лет мы все чаще слышим о технологических новациях в государственных органах. В теории технологии должны быть направлены на упрощение жизни граждан, бизнеса, общества в целом. Есть и риски. Как не скатиться в усиление контроля ради контроля и переложения издержек на последних?

Ответы на вопросы дает пресловутая практика правоприменения. Ибо потребителями новых технологий являются и проверяющие, и бизнес. Не обходится без инцидентов. Их мониторинг позволил бы быстро купировать «опухоли», которые вредны для общества.

Чем вредны порочные практики? Разбирая реальные случаи по административным правонарушениям, понимаешь, что отдельные чиновники на местах неплохо сочетают новации и старую палочную систему.

Такие сбои происходят даже в самом технологичном органе – налоговой службе. Рассмотрим ситуацию на примере привлечения к ответственности за нарушение валютного законодательства. Кроме администрирования налогов служба еще контролирует исполнение бизнесом таких правил. Объем бестолковой бумажной работы для выполнения требований этого законодательства запредельный. Штрафы могут доходить до 100% от суммы операций. Лакомый кусок для любого проверяющего, которому кажется, что лучший способ выполнить KPI, – штрафовать всех без разбора.

Тем более что штрафы можно выписывать сотнями, беря буквально из воздуха. В силу валютного законодательства бизнес должен в течение 30 дней вносить изменения в открытый в банке паспорт сделки. Сообщать нужно о малейших изменениях. Например, изменилась организационно-правовая форма с ОАО на ПАО. Или компания внутри одного города переехала в другой офис.

Причем сообщить о таких изменениях нужно по каждому паспорту сделки. То есть если вы импортер и у вас в банке открыто 500 паспортов сделок, надо отправить 500 одинаковых уведомлений. Иначе штраф – 40 000 руб. за каждое. Итого 20 млн руб. Вдогонку на директора компании еще 500 штрафов по 5000 руб.

Внимательный читатель скажет: «Постойте, но все эти данные есть у налоговой службы!» Действительно, приведенные примеры касаются изменений, вносимых в ЕГРЮЛ. О таких изменениях бизнес всегда сообщает и вносит изменения в реестр. По странному стечению обстоятельств ФНС и администрирует ЕГРЮЛ, и проверяет своевременность изменения данных в паспортах сделок. Вся информация уже есть у проверяющих. Никакого ее сокрытия не происходит. Штраф задуман как раз для предотвращения сокрытия информации.

Но чиновник действует по особенной логике. Он использует данные из ЕГРЮЛ – т. е. ту самую новую технологию – для фиксации факта, что формально чиновнику эта информация не известна, она не поступила другим путем, через паспорт сделки. У конкретного проверяющего как бы наступает временная, но полная амнезия. То, что у него уже есть необходимая информация, никак не освобождает вас от ответственности. Вам, улыбаясь, будут говорить примерно следующее: «Что же вы, Иван Петрович, справку-то не подали? Ай-яй-яй, это очень плохо».

Дальнейший процесс привлечения к ответственности также весьма технологичен. В шаблон постановления о привлечении к ответственности автоматически подставляется лишь номер паспорта сделки.

После такого в голове у налогоплательщика, заплатившего за все эти технологии, начинает зреть мысль. Возможно, новые технологии – это ширма, ибо сама по себе система принуждения нисколько не поменялась. Раз выгодно генерировать штрафы, а не использовать новации как инструмент для снижения издержек.

Приведенный пример не единичен. Судя по происходящему в Московском регионе, к сожалению, речь идет о расширении такой практики, а никак не наоборот.

Не нужно объяснять, насколько вреден такой подход, который дискредитирует пользу от новых технологий. Он также полностью противоречит общим принципам права при привлечении к ответственности.

Очевидно, что в век технологий в отношении любой информации, необходимой для контроля, должно действовать простое правило. Единица информации (показатель), однажды предоставленная государству, не может быть истребована повторно и считается известной всем органам. Важно измерять именно в показателях, а не документах, в которых разные ведомства заставляют раскрывать одно и то же. Применение такого подхода должно пресечь пагубные практики и снизить административное давление на бизнес.

Автор – управляющий партнер Taxadvisor