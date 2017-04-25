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Статья опубликована в № 4309 от 25.04.2017 под заголовком: Беспаспортные экспортеры

Экспортеров проконтролируют без паспорта сделки

Бюрократическая нагрузка сильно не сократится, опасается бизнес
  • Елизавета Базанова,
  • Маргарита Папченкова
  • / Ведомости
Экспортеров проконтролируют без паспорта
Экспортеров проконтролируют без паспорта
Андрей Махонин / Ведомости

Центробанк хочет освободить экспортеров от необходимости оформлять паспорта сделок, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Сейчас российские компании должны предоставлять документы и данные, связанные с валютными операциями, если они превышают $50 000. В 2016 г. предприниматели попросили президента Владимира Путина удвоить сумму. Но Минфин и ЦБ предложили поднять ее только до $75 000. На прошлой неделе на встрече Путина с предпринимателями гендиректор производителя зубной пасты Splatt Евгений Демин пожаловался, что такое повышение не сильно снизит нагрузку на экспортеров. Путин с ним согласился и попрекнул министра финансов Антона Силуанова: «Антон, $75 000 – это ни о чем». Силуанов тогда обещал рассмотреть вопрос.

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