От редакции
Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: От редакции: «Шипром» навеяло

Импортозамещение в нагрузку

Все больше отраслей претендует на бюрократическую защиту от конкуренции

Ширится круг отраслей, желающих получить защиту от международной конкуренции, и множатся программы министерств по импортозамещению. Для чиновников это показатель эффективности работы; для неконкурентоспособных производств – продолжение существования; для потребителя – рост расходов и снижение качества; для экономики – бессмысленная трата времени.

Несмотря на все заклинания о том, что российское импортозамещение должно быть ориентировано на экспорт, на деле защитные меры связаны с внутренним потреблением. Новая идея Минтранса сводится к тому, что новые авиакомпании обязаны купить как минимум три отечественных самолета не старше пяти лет. Правда, появление новых авиакомпаний сейчас редкость: за последние три года было выдано только два сертификата, причем вторая авиакомпания, «Азимут», изначально собиралась летать только на отечественных SSJ100.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике