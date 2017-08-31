Импортозамещение в нагрузку
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Ширится круг отраслей, желающих получить защиту от международной конкуренции, и множатся программы министерств по импортозамещению. Для чиновников это показатель эффективности работы; для неконкурентоспособных производств – продолжение существования; для потребителя – рост расходов и снижение качества; для экономики – бессмысленная трата времени.
Несмотря на все заклинания о том, что российское импортозамещение должно быть ориентировано на экспорт, на деле защитные меры связаны с внутренним потреблением. Новая идея Минтранса сводится к тому, что новые авиакомпании обязаны купить как минимум три отечественных самолета не старше пяти лет. Правда, появление новых авиакомпаний сейчас редкость: за последние три года было выдано только два сертификата, причем вторая авиакомпания, «Азимут», изначально собиралась летать только на отечественных SSJ100.
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