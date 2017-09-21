Вмененная плата за ошибку

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Для малого и среднего бизнеса административная ответственность становится более точечной и целенаправленной, а подходы привлечения к налоговой ответственности кажутся чем-то из прошлого века М. Стулов / Ведомости

В июле этого года малый и средний бизнес получил послабление по ответственности, которое было прописано в федеральном законе от 3.07.2016 № 316-ФЗ и которое состоит в том, что если правонарушение было совершено впервые, то административный штраф не применяется, а выносится предупреждение. Для этого, правда, необходимо, чтобы отсутствовали вред или угроза причинения вреда и имущественный ущерб.

Уже высказываются мнения, что и крупному бизнесу неплохо бы получить такой же режим привлечения к ответственности. Постановка вопроса вполне резонна, почему крупный бизнес в таком вопросе должен находиться в менее благоприятном положении?

Получается, что для малого и среднего бизнеса административная ответственность становится более точечной и целенаправленной. Учитывая сложность и многоплановость вопросов, с которыми приходится сталкиваться бизнесу, законодатель, по сути, дает шанс на ошибку и на ее исправление.

На этом фоне подходы, которые продолжают применяться, когда речь идет о привлечении к налоговой ответственности, кажутся чем-то из прошлого века.

В последние недели налогоплательщики и специалисты по налогам активно обсуждают совместный документ ФНС и Следственного комитета – Методические рекомендации по установлению обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов). Практическая реализация этих методических рекомендаций может вылиться для налогоплательщиков и ответственных должностных лиц организаций не только в увеличение уголовно-правовых рисков, но и в двукратное увеличение штрафа за неуплату налога (вместо 20% от недоимки могут взыскать 40%). Есть стойкое ощущение, что интерес у правоприменителей в лице налоговых органов к взысканию двойных штрафов есть.

На это можно сказать, что у налогоплательщиков есть статья 81 НК РФ, которая позволяет в случае самостоятельного выявления ошибки в исчислении налога подать уточненную декларацию, уплатить налог и пени и избежать ответственности.

Правда, если просто подать уточненную декларацию и заплатить налог, то можно автоматически получить штраф только потому, что не уплачены пени, а добровольность раскрытия ошибки как смягчающее обстоятельство может и не сработать.

В практике бывали и такие случаи, когда даже незначительная ошибка в расчете налогоплательщиком суммы пени, которую надо было уплатить, чтобы выполнить все требования статьи 81 НК РФ, приводила к тому, что начислялся штраф за неуплату налога в полном объеме.

Если же ваша организация выступает в роли налогового агента (например, обязана при выплате зарплаты удержать и перечислить налог в бюджет), то текущая практика убивает стимулы самостоятельно исправлять ошибки в несвоевременном перечислении налога.

Налоговики применяют к налоговым агентам штрафы за факт несвоевременного перечисления налога. В целом ряде случаев налоговые агенты, которые самостоятельно находили факты допущенной ими просрочки налоговых платежей, доплачивали налог и пени, но не получали освобождения от ответственности по статье 81 НК РФ.

Мотивировка таких отказов прекрасна: поскольку агентом не был подан уточненный расчет налога, никакого освобождения быть не может. Не посвященный в юридическую кухню читатель скажет, что же тут неправильного? А то, что агент выявил и исправил ошибку до сдачи отчетности. Такова особенность регулирования: налог с зарплаты агенты перечисляют ежемесячно, а отчетность сдают после окончания года (с 2016 г. такая отчетность стала ежеквартальной).

Несправедливость подходов для агентов можно увидеть еще и в том, что размер штрафа за несвоевременное перечисление налога фиксирован – 20% – и не зависит от длительности самой просрочки. За просрочку в один день штраф будет 20%, и за просрочку в 100 дней штраф будет 20%. Для сравнения: если банк задержит клиентский перевод налога в бюджет по платежному поручению, то штраф с него будет взят в размере 1/150 ставки ЦБ, или не более 0,2% за каждый день просрочки.

При том что за задержку перечисления налога налоговый агент, кроме штрафа, уплатит за каждый день пеню, которая должна покрывать ущерб, причиненный интересам бюджета.

Еще более несправедливой ситуация станет по налоговой задолженности после 1.10.2017, поскольку для нее начнет применяться прогрессивная шкала пеней (при просрочке до 30 дней – стандартная ставка, при более продолжительной просрочке, начиная с 31-го дня, – двойная ставка).

Очевидно, что сформировавшийся на практике подход дает в краткосрочной перспективе плюсы бюджету в виде штрафа. Долгосрочно такая политика является токсичной во взаимоотношениях бизнес – государство. Подходы же контролеров и судов имеют иной текущий тренд. Возможно, когда подход «после нас хоть потоп» станет замещаться более системным, практика изменится.

Автор – руководитель налоговой практики Taxadvisor