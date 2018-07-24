Почему России не поможет новый антикоррупционный нацплан

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Практика планирования антикоррупционной деятельности Владимиру Путину досталась в наследство от президента Дмитрия Медведева Александра Зотова / Ведомости

30 июня Владимир Путин подписал «Национальный план противодействия коррупции на 2018–2020 годы» – пятую итерацию программного документа, определяющего приоритеты в государственной антикоррупционной политике. Практика планирования антикоррупционной деятельности Владимиру Путину досталась в наследство от президента Дмитрия Медведева, когда по рекомендации экспертов Совета Европы Россия стала регулярно и централизованно обновлять архитектуру борьбы с коррупцией в стране. Первые антикоррупционные планы 2008–2010 гг. воспринимались как рабочие документы и вселяли оптимизм новаторством и рациональностью. Тогда на повестке дня появился федеральный антикоррупционный закон, впервые стали говорить о декларировании доходов и расходов публичных должностных лиц, обратили внимание на регулирование госзакупок и конфликт интересов. Беда в том, что 10 лет назад антикоррупционный стол ломился от еды, а сейчас практически опустел. Судя по последнему антикоррупционному меню из недр администрации президента, мы теперь доедаем блюда 10-летней давности: многие из них за это время утратили свою свежесть, а какие-то, как оказалось, за 10 лет мы так и не научились готовить.

Почти все заложенные ранее прогрессивные идеи (декларирование доходов, конфликт интересов, оптимизация государственных закупок) с оговорками, но реализованы. Да, из-за проблем правоприменения – ключевой болезни всей правовой системы России – не все они работают идеально. Однако концентрация на «мягкой антикоррупции», стремление шлифовать и дорабатывать привычные инструменты ставят российскую власть в позицию догоняющих. Сегодня Россия не может себе позволить путь медленной эволюции в условиях стремительно меняющихся международных трендов и новых коррупционных вызовов. То, что было «актуальным» и «инновационным» на момент принятия первого нацплана в 2008 г., сейчас воспринимается уже как «обязательное», а иногда и «устаревшее». Кроме того, консервативный подход никак не соотносится с целью укрепления международного авторитета России, обозначенной в новом нацплане. (Правда, представление авторов документа о мерах укрепления авторитета видится весьма специфическим. С одной стороны, Россия расширит список международных институтов, с которыми будет сотрудничать в сфере противодействия коррупции. К G20, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Группе государств против коррупции (ГРЕКО), БРИКС и группе АТЭС по борьбе с коррупцией и обеспечению транспарентности добавились Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт». С другой стороны, Россия грозится выйти из Совета Европы, а в марте 2014 г. ОЭСР приостановила вступление нашей страны в организацию на неопределенный срок.)