Кризис на фоне невроза
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Смена риторики – с заявлений о нарушениях Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на заявления о готовности США в принципе выйти из него – в сочетании с утечками о возможности пересмотра США условий договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) создает реальную угрозу дальнейшего разрушения системы глобальной безопасности, основы которой были заложены еще в советское время.
Официально о выходе из ДРСМД должен объявить в Москве советник Дональда Трампа по безопасности Джон Болтон, давний сторонник такого решения. Как пояснил Трамп, анонсируя выход из договора, ДРСМД не работает и не будет работать, пока не только Россия, но и Китай «не придут к нам и не скажут: «Давайте поумнеем и никто не будет разрабатывать эти вооружения» (цитата по ТАСС). Выход США из ДРСМД, спровоцированный в первую очередь желанием Штатов получить возможность размещать ракеты средней дальности в Тихоокеанском регионе в противовес не связанному ограничениями ДРСМД Китаю, ставит под удар в первую очередь Европу: союзники США получили еще один повод быть крайне недовольными не согласованными с ними действиями американского президента.
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