Почему к новому культурному мегапроекту возникает много старых вопросов
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Последние несколько лет государство усиливало контроль за закупками, а президент Владимир Путин требовал от бизнеса и чиновников бо́льшей прозрачности, отказа от практики отдавать крупные контракты в одни руки. Но во всех правилах бывают исключения. Одним из них стало его же решение отдать строительство четырех культурно-образовательных комплексов в Калининграде, Кемерове, Владивостоке и Севастополе без проведения конкурса «Стройгазмонтажу» бизнесмена и друга президента Аркадия Ротенберга, сообщил 25 февраля сайт Русской службы BBC и подтвердил собеседник «Ведомостей», близкий к «Стройгазмонтажу» (представитель компании не комментирует вопрос).
Контролировать проект будет фонд «Культурное национальное наследие», учрежденный Большим театром, Третьяковской галереей, Эрмитажем и Мариинским театром по главе с бывшим вице-президентом госкорпорации «Олимпстрой» и экс-замминистра строительства и ЖКХ Хамитом Мавлияровым. Детали проекта правительству почти не известны, говорят опрошенные «Ведомостями» федеральные чиновники. Самые загадочные культурные проекты в стране, описывает чиновник финансово-экономического блока.
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