От редакции
Статья опубликована в № 4803 от 25.04.2019 под заголовком: Опасная паспортизация

Чем опасна российская паспортная экспансия

Упрощенный порядок выдачи паспортов жителям Донбасса повышает ставки в политической игре Москвы против Киева – однажды паспортизация уже стала поводом для войны

Перспектива массовой выдачи российских паспортов жителям непризнанных ДНР и ЛНР вызывает эффект дурного дежавю: российское гражданство тысяч жителей грузинских Абхазии и Южной Осетии стало одной из причин «пятидневной войны» с Грузией в 2008 г. Решение Владимира Путина повышает ставки в политической игре вокруг Донбасса и резко снижает возможности начала урегулирования после инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.

В среду президент подписал указ о предоставлении в упрощенном порядке российского гражданства жителям «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» (цитата по kremlin.ru). Он впервые воспользовался подписанным в декабре 2018 г. и вступившим в силу в марте законом, который позволил ему «в гуманитарных целях» вводить особый порядок получения российских паспортов без обычных формальностей: пятилетнего проживания в России, подтвержденного источника доходов, сдачи экзамена по русскому языку.

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Комментарии
Arty
05:06 25.04.2019
Ждем-с новых санкций ,а может и войны под маркировкой "принуждение к миру" ,а затем опять же ужесточение санкций по иранскому варианту. В любом случае , большой подарок для силовиков и изоляционистов.
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