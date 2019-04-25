Чем опасна российская паспортная экспансия

Упрощенный порядок выдачи паспортов жителям Донбасса повышает ставки в политической игре Москвы против Киева – однажды паспортизация уже стала поводом для войны

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Перспектива массовой выдачи российских паспортов жителям непризнанных ДНР и ЛНР вызывает эффект дурного дежавю: российское гражданство тысяч жителей грузинских Абхазии и Южной Осетии стало одной из причин «пятидневной войны» с Грузией в 2008 г. Решение Владимира Путина повышает ставки в политической игре вокруг Донбасса и резко снижает возможности начала урегулирования после инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.

В среду президент подписал указ о предоставлении в упрощенном порядке российского гражданства жителям «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» (цитата по kremlin.ru). Он впервые воспользовался подписанным в декабре 2018 г. и вступившим в силу в марте законом, который позволил ему «в гуманитарных целях» вводить особый порядок получения российских паспортов без обычных формальностей: пятилетнего проживания в России, подтвержденного источника доходов, сдачи экзамена по русскому языку.