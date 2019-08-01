Арест актера как отражение абсурдного правосудия

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Административный арест актера за ролик, где он сыграл нетрезвого сотрудника ДПС у стен Кремля, – яркое проявление абсурдного устройства нынешнего российского государства, при котором наказание следует не за реальное нарушение закона, а за исполнение людьми своих профессиональных обязанностей и защиту собственных прав.

В среду Замоскворецкий суд осудил к восьми суткам ареста за мелкое хулиганство актера театра «Современник» Дмитрия Смолева. Так суд оценил снятое на телефон и выложенное в интернете знакомым актера видео, где одетый в форму ГИБДД Смолев весьма правдоподобно изображает пьяного, нецензурно бранится и убегает от человека, представившегося сотрудником собственной безопасности.