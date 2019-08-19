Облучить и засекретить
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«Власти скрывают» – этот давний страх обывателей далеко не всегда оказывается параноидально беспочвенным. Поводы сомневаться в том, что граждане получают важную информацию во всей ее полноте, власть регулярно дает сама: на этот раз, похоже, архангельские власти скрыли от гражданских врачей, что к ним везут раненых, получивших дозу радиоактивного облучения в результате взрыва на военном полигоне под Северодвинском.
Трое пострадавших поступили 8 августа в гражданскую Архангельскую областную клиническую больницу (АОКБ), при этом ни руководство АОКБ, ни чиновники Минздрава, ни региональные власти не предупредили медиков, что новые пациенты подверглись радиоактивному облучению. Об опасности свидетельствовали лишь косвенные признаки. В частности, пациентов к больницу доставили обнаженными, на них были только прозрачные пластиковые пакеты, рассказали газете The Moscow Times пять медиков больницы. Информагентство «Северные новости» уточняет, что тем, кто контактировал с ними, нужна была спецодежда, а «Двина сегодня» пишет, что загрязнены радиацией были вертолеты санавиации, машины «скорой помощи», операционные блоки в АОКБ.
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