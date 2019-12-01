ВИЧ — диагноз для миллиона россиян

По данным за первое полугодие 2019 г., в России живут 1,06 млн человек с ВИЧ, сообщил «Интерфаксу» академик Вадим Покровский, возглавляющий Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, подотчетный Роспотребнадзору. За это время выявлено 47 000 новых случаев заражения ВИЧ, из них 58,9% связаны с гетеросексуальными контактами (50,3% в 2017 г.), 39% обусловлены потреблением наркотиков и 2,5% – гомосексуальными контактами, приводит «РИА Новости» данные Роспотребнадзора. Среди 15–49 летних ВИЧ-инфекция диагностирована у 1,2% жителей России, больше всего инфицированных – порядка 4% – среди мужчин в возрасте 30–40 лет, среди женщин – 2–3% – в группе 30–35 лет.