Как двойная статистика по ВИЧ мешает государству с ним бороться

Многолетний конфликт данных государственной статистики об уровне заболеваемости ВИЧ-инфекцией в стране создает противоречивую картину, не позволяя сделать однозначные выводы об успешности госполитики по борьбе с инфекцией. Минздрав, который на днях вновь назвал себя «единственным официальным источником корректных данных» (цитата по «Интерфаксу»), выдает оптимистичные статистические отчеты об обуздании темпов распространения вируса, закрывая глаза на неудобную реальность. Но ни уровень выявляемости новых ВИЧ-инфицированных, ни охват их антиретровирусной терапией, ни уровень подавления вирусной нагрузки (показатель риска передачи инфекции и смерти) не дают оснований говорить о существенном переломе в борьбе с ВИЧ, следует из данных другого госведомства – Роспотребнадзора.

Когда говорят о ВИЧ в России, регулярно возникает путаница с данными, выдаваемыми государственными ведомствами. Основной ориентир для правительства – Минздрав, который с 2016 г. предоставляет данные, изначально не учитывающие всех носителей ВИЧ в России. В эту статистику попадают только те инфицированные, кто прошел тестирование в государственных медучреждениях, предъявил паспорт и СНИЛС. В 2017 г. методику подсчета министерство скорректировало, учтя ВИЧ-инфицированных в колониях и тюрьмах, что отчасти приблизило его данные к реальности, но принесло неожиданные результаты. В ряде регионов после перехода на новую методику прирост числа людей с впервые выявленным ВИЧ в процентном отношении зашкалил: в Тамбовской области – на 65,9% (209 человек за год); в Ростовской – на 34,5% (2094 человека); в Воронежской – на 25% (968 человек); в Москве – на 20,4% (2901 человек); в Пермском крае – на 12,4% (3705 человек), следует из данных сборника «Социально значимые заболевания населения России в 2017 г.», подготовленного Минздравом. Один из его составителей – Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава специально пояснил, что динамика связана с «совершенствованием статистического наблюдения в части межведомственного взаимодействия» и учетом «сведений о числе пациентов из других ведомств», в том числе ФСИН. Правда, в отдельных регионах отмечается и спад выявляемости ВИЧ: в Петербурге, например, на 18,2% (2311 человек), в Адыгее – на 35% (77 человек).

Но главный вывод Минздрава – в другом, и он вроде бы сенсационный: темпы роста выявляемости ВИЧ, многие годы показывавшие положительную динамику, пошли наконец на спад. По данным министерства, в стране в целом в 2016 г. было зарегистрировано 86 855 новых случаев ВИЧ, а в 2017 г. – 85 802 случая, т. е. вновь зарегистрированных инфицированных оказалось меньше на 1,21%. И это при том, что охват тестированием населения на ВИЧ всеми путями, в том числе государственными учреждениями, подконтрольными Минздраву, по данным Роспотребнадзора, вырос в 2017 г. на 10%. Это была бы веха в борьбе с ВИЧ, гуманитарный успех, но радоваться ему мешают данные другой и тоже государственной статистики, агрегированной Роспотребнадзором. Из майского доклада Роспотребнадзора за 2017 г., для которого данные предоставил Федеральный центр по профилактике и борьбе со СПИДом, не подчиняющийся напрямую Минздраву, возникает иная – и более, видимо, достоверная – картина, так как в ней учитываются анализы, сданные в негосударственных медучреждениях. По данным Роспотребнадзора, в 2016 г. новых больных было выявлено 102 179 человек, а в 2017 г. – 104 402, т. е. прирост составил 2,2%. Речь идет только об идентифицированных людях, что исключает повторы, иностранцы и анонимно выявленные не учитывались. Разница в числе выявленных инфицированных ВИЧ составляет 18% для 2017 г. и 15% для 2016 г.

Поводов для беспокойства много: по данным Роспотребнадзора, на конец 2017 г. уже более трети территории России, где проживает 49,5% населения страны, были «высоко поражены» ВИЧ-инфекцией (инфицировано более 0,5% населения). Больше всего зараженных среди мужчин в возрастной группе 30–44 года – 3,3%. Заболевание не только вышло за пределы групп риска (53,5% выявленных в 2017 г. заражений произошло гетеросексуальным путем), но и сдвинулось в старшие возрастные группы: 22,6% новых случаев – это люди в возрасте 40–50 лет. Одновременно растет смертность: в 2017 г. умерло 31 898 больных ВИЧ-инфекцией (на 4,4% больше, чем в 2016 г.), их средний возраст – 38 лет.

За реализацию принятой в 2016 г. стратегии борьбы с ВИЧ/СПИДом отвечает Минздрав – и с момента ее утверждения статистика Минздрава держится примерно на одном уровне. В той версии реальности, которую описывает статистика министерства, его данные, надо думать, говорят о том, что стратегия работает хорошо. Но для реальности Роспотребнадзора ее, похоже, не хватает – ей нужен больший охват лечением, более широкое информирование, меньшая, в конце концов, стыдливость в пропаганде доступных способов защиты – тех же презервативов. Но это уже вопрос политический.