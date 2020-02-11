Пожизненный срок для президентов

Идея расширить президентскую квоту сенаторов, выделить в ней группу из семи особых – пожизненных – сенаторов из числа представителей «цвета нации» и дать экс-президентам право также пожизненно заседать в Совете Федерации формально принадлежит члену рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, академику РАН историку Александру Чубарьяну. Он ссылается, в частности, на опыт Италии (пожизненные сенаторы – бывшие президенты есть также в сенатах Бурунди и Конго, но об этом Чубарьян не упомянул). Идею увеличить квоту с нынешних 17 (вакансии не заполнены) до 30 человек и, судя по всему, в дополнение к ней пополнять Совет Федерации еще и экс-президентами страны поддержала вся рабочая группа.