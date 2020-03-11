Чем рискуют Москва и Эр-Рияд в нефтяной войне
Ценовая война на нефтяном рынке, ставшая следствием развала соглашения ОПЕК+, началась в крайне неблагоприятный момент. Из-за эпидемии коронавируса и ухудшения ситуации в мировой экономике спрос на нефть сократится в этом году впервые с кризисного 2009 года – на 90 000 баррелей в сутки, говорится в отчете Международного энергетического агентства, опубликованном 9 марта. В тот же день цены на нефть рухнули на 30% – примерно до $30 за баррель основных марок, Brent и WTI.
На этом же уровне цена нефти находилась в январе 2016 г. Но то был завершающий этап полуторагодового падения, которое началось в результате осознания участниками рынка того факта, что сланцевая революция в США привела к затовариванию мирового рынка нефти. Попытка Саудовской Аравии выбить сланцевых добытчиков с рынка, увеличивая собственное производство, успеха не принесла. Независимые американские компании – пионеры сланцевого бума резко сократили расходы, повысив производительность, инвесторы поддержали их, предоставив новые кредиты и купив во время допэмиссий подешевевшие акции, а эффективный американский кодекс о банкротстве помог неплательщикам реструктурировать задолженность и снизить долговое бремя. Саудовской Аравии пришлось договариваться с другими странами ОПЕК и Россией о сокращении добычи ради стабилизации цен. Мировая экономика, поддержанная падением цен на энергоносители, со временем поглотила избыток нефти.