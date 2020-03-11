Чем рискуют Москва и Эр-Рияд в нефтяной войне

На этом же уровне цена нефти находилась в январе 2016 г. Но то был завершающий этап полуторагодового падения, которое началось в результате осознания участниками рынка того факта, что сланцевая революция в США привела к затовариванию мирового рынка нефти. Попытка Саудовской Аравии выбить сланцевых добытчиков с рынка, увеличивая собственное производство, успеха не принесла. Независимые американские компании – пионеры сланцевого бума резко сократили расходы, повысив производительность, инвесторы поддержали их, предоставив новые кредиты и купив во время допэмиссий подешевевшие акции, а эффективный американский кодекс о банкротстве помог неплательщикам реструктурировать задолженность и снизить долговое бремя. Саудовской Аравии пришлось договариваться с другими странами ОПЕК и Россией о сокращении добычи ради стабилизации цен. Мировая экономика, поддержанная падением цен на энергоносители, со временем поглотила избыток нефти.