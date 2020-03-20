Коронавирусная теория заговора

Как и коронавирус (число заболевших и умерших от COVID-19 в мире кроме, похоже, Китая все еще растет), теории заговора о его происхождении широко разошлись по миру. Их объединяют две идеи: во-первых, что коронавирус – дело рук человеческих; во-вторых, что у разработчиков была тайная цель кому-то навредить.