Коронавирусная теория заговора
Вера в то, что новая эпидемия рукотворна, – это одновременно и вера в возможность ее быстрого прекращения
Порожденная пандемией COVID-19 неопределенность не идет на спад, что провоцирует распространение разнообразных теорий заговора о коронавирусе во всем мире, включая Россию. Такая реакция вполне естественна: в ее основе представление о контролируемом характере заболевания и попытка найти врага и повод успокоиться.
Как и коронавирус (число заболевших и умерших от COVID-19 в мире кроме, похоже, Китая все еще растет), теории заговора о его происхождении широко разошлись по миру. Их объединяют две идеи: во-первых, что коронавирус – дело рук человеческих; во-вторых, что у разработчиков была тайная цель кому-то навредить.
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