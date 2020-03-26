Кто тут главный по борьбе с коронавирусом

24 и 25 марта президент почти полностью посвятил коронавирусу. Во вторник он лично – в желтом защитном костюме, респираторе и перчатках – посетил московскую больницу № 40, где лежат люди с подозрением на коронавирус, пообщался с врачами и, судя по записям в соцсетях, пациентами. В среду по итогам поездки в больницу Путин выступил с телеобращением к нации, в котором объявил о новых мерах поддержки и граждан, и малого бизнеса в период усугубленного коронавирусом кризиса: это новые ежемесячные выплаты семьям с детьми, увеличение размера больничных и пособий по безработице до МРОТа, каникулы по ипотеке и потребкредитам, снижение ставок страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30 до 15%, отсрочка по налогам, кроме НДС, и целая неделя оплачиваемых выходных – а деньги на все это появятся в том числе от введения 13%-ного налога на доход от депозитов размером больше 1 млн руб.