Очистительный кризис, а не великая депрессия

Консенсус академического сообщества выглядит примерно так: шок с обеих сторон (спроса и предложения) так огромен, что сказать что-то определенное о будущем мы сейчас не можем, но точно знаем, что долго будет плохо: макроэкономика обладает инерцией. Оно и понятно: основной метод текущего экономического мейнстрима – математическая работа с данными за прошлые периоды. Экономисты смотрят на похожие случаи в прошлом и делают выводы на основании моделей и статистических метрик, предполагающих, что ситуации будут повторяться.