Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Аналитика

Очистительный кризис, а не великая депрессия

Предстоит введение безусловного базового дохода и уход экономики в онлайн
Сергей Романчук
EPA / TASS

С распространением коронавируса по всему миру и выходом статистических данных после начавшихся повсеместно карантинов экономисты соревнуются в оценке глубины предстоящего ужаса. Главный исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что  «охватившая мир пандемия сделает глобальный экономический рост резко отрицательным в 2020 г., будет сильнейший со времен Великой депрессии 1930-х гг. спад, а в 2021 г. ожидается лишь частичное восстановление. Правительства, продолжала она, приняли меры стимулирования на $8 трлн, но потребуется, скорее всего, больше.

Консенсус академического сообщества выглядит примерно так: шок с обеих сторон (спроса и предложения) так огромен, что сказать что-то определенное о будущем мы сейчас не можем, но точно знаем, что долго будет плохо: макроэкономика обладает инерцией. Оно и понятно: основной метод текущего экономического мейнстрима – математическая работа с данными за прошлые периоды. Экономисты смотрят на похожие случаи в прошлом и делают выводы на основании моделей и статистических метрик, предполагающих, что ситуации будут повторяться.

Нынешний же шок беспрецедентный, так что и сказать про него можно немного.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных