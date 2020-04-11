Очистительный кризис, а не великая депрессия

Очистительный кризис, а не великая депрессияПредстоит введение безусловного базового дохода и уход экономики в онлайн
С распространением коронавируса по всему миру и выходом статистических данных после начавшихся повсеместно карантинов экономисты соревнуются в оценке глубины предстоящего ужаса. Главный исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что «охватившая мир пандемия сделает глобальный экономический рост резко отрицательным в 2020 г., будет сильнейший со времен Великой депрессии 1930-х гг. спад, а в 2021 г. ожидается лишь частичное восстановление. Правительства, продолжала она, приняли меры стимулирования на $8 трлн, но потребуется, скорее всего, больше.
Консенсус академического сообщества выглядит примерно так: шок с обеих сторон (спроса и предложения) так огромен, что сказать что-то определенное о будущем мы сейчас не можем, но точно знаем, что долго будет плохо: макроэкономика обладает инерцией. Оно и понятно: основной метод текущего экономического мейнстрима – математическая работа с данными за прошлые периоды. Экономисты смотрят на похожие случаи в прошлом и делают выводы на основании моделей и статистических метрик, предполагающих, что ситуации будут повторяться.
Нынешний же шок беспрецедентный, так что и сказать про него можно немного.