Метод исчисления налогов следует изменить

Метод исчисления налогов следует изменитьПересмотру подлежат нормы, несправедливо обременяющие бизнес
Снова в российской экономике кризис и эксперты обсуждают необходимые меры поддержки бизнеса, среди которых налоговые каникулы, отсрочка уплаты налогов, мораторий на проверки и штрафы….
Но многие забывают, что в российском налоговом законодательстве существуют нормы, которые сами по себе создают крайне несправедливые обременения для бизнеса. Это все те случаи, когда налогоплательщик обязан уплатить налог, еще не получив дохода, выручки.
Пример такой «вредной» нормы – правило учета курсовых разниц по валютным ценностям. Налогоплательщик должен ежеквартально переоценивать стоимость валютных активов (это, например, права требования, выраженные в валюте, собственно валюта). При регулярных падениях курса рубля это означает, что у компаний возникает «бумажный» доход, который не имеет никакого отношения к фактическим поступлениям. Но с него требуется заплатить налог.