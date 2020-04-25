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Метод исчисления налогов следует изменить

Пересмотру подлежат нормы, несправедливо обременяющие бизнес
Сергей Савсерис
Ведомости

Снова в российской экономике кризис и эксперты обсуждают необходимые меры поддержки бизнеса, среди которых налоговые каникулы, отсрочка уплаты налогов, мораторий на проверки и штрафы….

Но многие забывают, что в российском налоговом законодательстве существуют нормы, которые сами по себе создают крайне несправедливые обременения для бизнеса. Это все те случаи, когда налогоплательщик обязан уплатить налог, еще не получив дохода, выручки.

Пример такой «вредной» нормы – правило учета курсовых разниц по валютным ценностям. Налогоплательщик должен ежеквартально переоценивать стоимость валютных активов (это, например, права требования, выраженные в валюте, собственно валюта). При регулярных падениях курса рубля это означает, что у компаний возникает «бумажный» доход, который не имеет никакого отношения к фактическим поступлениям. Но с него требуется заплатить налог.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных