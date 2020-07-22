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Доля наличных денег опустилась до рекордно низкого уровня

Коронавирус ускорил победу безналичных операций
Павел Самиев
Евгений Разумный / Ведомости

На протяжении многих лет самой популярной операцией с банковскими картами оставалось снятие наличных в банкоматах. Разумеется, значительную долю этих операций составляла «обналичка», однако и добропорядочные пользователи, едва получив деньги на карты, сразу же шли к ближайшему банкомату. Что странно: с точки зрения удобства карта уже давно перестала уступать наличным, а терминалы оплаты появились в таких местах, где, казалось бы, наличные будут вечно. Тем не менее многие снимали и хранили наличность по привычке.

В IV квартале 2019 г. произошел перелом: впервые оплата картами в денежном выражении обогнала снятие наличных в банкомате – 7,46 трлн против 7,4 трлн руб. соответственно. А в I квартале 2020 г. снятие наличных стало уже самой непопулярной операцией с использованием карт: по данным ЦБ, доля безналичных переводов составила почти 42%, оплата картами – чуть более 30%, а снятие наличных – около 28% от общего объема операций. При этом по сравнению с I кварталом 2019 г. объем безналичных операций вырос почти на треть и превысил 16,5 трлн руб. По итогам полугодия можно ожидать, что доля безналичных переводов превысит половину от общего объема операций, а доля снятия наличных упадет ниже четверти. Число активных счетов физических лиц, по которым осуществляются дистанционные операции, приближается к 300 млн. Такие цифры пару лет назад и представить было сложно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных