Доля наличных денег опустилась до рекордно низкого уровня

В IV квартале 2019 г. произошел перелом: впервые оплата картами в денежном выражении обогнала снятие наличных в банкомате – 7,46 трлн против 7,4 трлн руб. соответственно. А в I квартале 2020 г. снятие наличных стало уже самой непопулярной операцией с использованием карт: по данным ЦБ, доля безналичных переводов составила почти 42%, оплата картами – чуть более 30%, а снятие наличных – около 28% от общего объема операций. При этом по сравнению с I кварталом 2019 г. объем безналичных операций вырос почти на треть и превысил 16,5 трлн руб. По итогам полугодия можно ожидать, что доля безналичных переводов превысит половину от общего объема операций, а доля снятия наличных упадет ниже четверти. Число активных счетов физических лиц, по которым осуществляются дистанционные операции, приближается к 300 млн. Такие цифры пару лет назад и представить было сложно.