Третьяковка пока работает в убыток

Вначале заработал Крымский Вал с зависшей выставкой «Русская сказка. От Васнецова до сих пор». Она началась 21 февраля и проработала меньше месяца – 18 марта из-за коронавируса музей закрылся. Но только за этот неполный месяц эту новаторскую для музея театрализованную и иммерсивную экспозицию посетило 52 000 человек. Первые зрители, вернувшиеся после карантина на Крымский Вал, смогли увидеть и новую выставку «Поколение XXI», представляющую искусство самых актуальных сегодня еще достаточно молодых художников. И, конечно, выставку «Ненавсегда» – масштабное исследование искусства брежневской эпохи.