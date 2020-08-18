Ипотека снова бьет рекорды

Три фактора определили столь мощную динамику: отложенный спрос, господдержка и снижение ставок. Два месяца (апрель и май) фактически не работала система регистрации и заключения сделок, МФЦ, нотариусы, банки. В результате июнь и июль стали месяцами взрывного роста. Госпрограммы, конечно, тоже важны: более трети ипотечных кредитов в июле было выдано по программам с господдержкой, в том числе льготных под 6,5% годовых, семейных и дальневосточных. Очередное снижение ключевой ставки и практически сразу же ипотечных ставок у крупнейших банков – это тоже драйвер.