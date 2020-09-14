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Год без форумов

Как бизнес оценивает старые форматы мероприятий
Анатолий Фирсов
Последний ПМЭФ проходила в 2019 году /Евгений Разумный / Ведомости

В этом году деловое сообщество прожило без всей линейки деловых форумов – ПМЭФа, ВЭФа, сочинского и ряда других. Сдвинут на полгода зимний Давос. Опрос представителей крупных компаний показал, что отношение к форумам сложное: сами по себе они полезны, но многие форматы устарели и затраты на участие далеко не всегда эффективны.

Наиболее слабым звеном признается содержательная часть мероприятий – пленарные доклады и сессии. Разговор на них, как правило, носит верхнеуровневый характер, расширения знаний не происходит. Выступления часто не складываются в цельные композиции. Спикеры повторяются от форума к форуму, иногда даже не меняя галстуков. «Все, что они скажут, уже более или менее известно и при желании можно прочесть в более ранних материалах, – говорит один из участников опроса. – Не хватает провокации, яркости, новизны сообщений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных