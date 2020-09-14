Год без форумов

Наиболее слабым звеном признается содержательная часть мероприятий – пленарные доклады и сессии. Разговор на них, как правило, носит верхнеуровневый характер, расширения знаний не происходит. Выступления часто не складываются в цельные композиции. Спикеры повторяются от форума к форуму, иногда даже не меняя галстуков. «Все, что они скажут, уже более или менее известно и при желании можно прочесть в более ранних материалах, – говорит один из участников опроса. – Не хватает провокации, яркости, новизны сообщений».