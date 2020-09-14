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Пирамида не прошла

Микрофинансовый рынок не поддался кризису
Павел Самиев
Одновременно с резким сжатием сегмента микрозаймов физлицам объем выдачи микрозаймов малому и микробизнесу неожиданно вырос на 22%, что тоже стало рекордом за несколько лет /Наташа Шарапова для Ведомостей

Выдачи микрозаймов падают второй квартал подряд: по итогам I квартала 2020 г. – минус 12%, во втором еще минус 24% по сравнению с предыдущим кварталом. По объемам выдачи рынок вернулся в прошлое – такие же показатели были в 2018 г.

Казалось бы, в этом году на фоне серьезного давления на доходы населения (особенно в группах с доходами ниже среднего) к микрофинансистам должен был бы хлынуть поток заемщиков, а выдачи должны были ставить рекорды. Но здесь, так же как и в банковском необеспеченном потребительском кредитовании, сыграли роль изменения в регулировании, введенные еще до пандемии.

В результате для микрофинансовых организаций (МФО) сегменты наибольшего риска – заемщики, которые набирали по нескольку микрозаймов, создавая кредитную пирамиду, финансируя старые займы за счет новых, либо те, кто с каждым кварталом увеличивал показатель своей долговой нагрузки, – фактически оказались запретными. Потенциально растущий спрос среди людей, потерявших в доходах и лишившихся постоянной работы либо имеющих много ранее взятых займов и желающих рефинансироваться за счет новых, не привел к росту предложения им денег со стороны МФО. И это однозначный плюс и регулированию, и текущему качеству риск-менеджмента на рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных