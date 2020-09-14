Пирамида не прошла

Казалось бы, в этом году на фоне серьезного давления на доходы населения (особенно в группах с доходами ниже среднего) к микрофинансистам должен был бы хлынуть поток заемщиков, а выдачи должны были ставить рекорды. Но здесь, так же как и в банковском необеспеченном потребительском кредитовании, сыграли роль изменения в регулировании, введенные еще до пандемии.