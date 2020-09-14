Пирамида не прошла

Пирамида не прошлаМикрофинансовый рынок не поддался кризису
Выдачи микрозаймов падают второй квартал подряд: по итогам I квартала 2020 г. – минус 12%, во втором еще минус 24% по сравнению с предыдущим кварталом. По объемам выдачи рынок вернулся в прошлое – такие же показатели были в 2018 г.
Казалось бы, в этом году на фоне серьезного давления на доходы населения (особенно в группах с доходами ниже среднего) к микрофинансистам должен был бы хлынуть поток заемщиков, а выдачи должны были ставить рекорды. Но здесь, так же как и в банковском необеспеченном потребительском кредитовании, сыграли роль изменения в регулировании, введенные еще до пандемии.
В результате для микрофинансовых организаций (МФО) сегменты наибольшего риска – заемщики, которые набирали по нескольку микрозаймов, создавая кредитную пирамиду, финансируя старые займы за счет новых, либо те, кто с каждым кварталом увеличивал показатель своей долговой нагрузки, – фактически оказались запретными. Потенциально растущий спрос среди людей, потерявших в доходах и лишившихся постоянной работы либо имеющих много ранее взятых займов и желающих рефинансироваться за счет новых, не привел к росту предложения им денег со стороны МФО. И это однозначный плюс и регулированию, и текущему качеству риск-менеджмента на рынке.