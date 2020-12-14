Борщ из правды

Один из 10 «невероятных прогнозов» описывает решительную победу над «фейковыми новостями». Этот неологизм уже стал привычным западному человечеству, хотя ему всего-то четыре года от роду. Войну fake news в 2016 г. объявила Хиллари Клинтон, которая объяснила свое шокирующее поражение на выборах распространением «недостоверной информации», вводящей избирателей в заблуждение и подталкивающей к ошибочным действиям. С тех пор борьба с фейковыми новостями превратилась в центральный сюжет политической и культурной повестки дня. Патента на правду и достоверность ни у кого не было. Все обвиняют друг друга в поточном производстве лжи. Либеральные СМИ указывают на Россию с ее «ольгинскими троллями» и на ультраправых конспирологов из QAnon. Дональд Трамп обрушивается на саму американскую прессу и технологические компании. Те отвечают, помечая твиты американского президента как «недостоверный контент».