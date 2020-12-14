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Борщ из правды

Как кулинария стала оружием пропаганды
Алексей Сахнин
Максим Стулов / Ведомости

Датский Saxo Bank опубликовал свои ежегодные «шокирующие прогнозы» на 2021 г. Эти полуюмористические пророчества не претендуют на буквальную реалистичность. Их задача – в гиперболизированной форме описать ключевые тенденции глобального развития, придав им статус «свершившегося факта». Но значимость такого упражнения растет по мере усиления турбулентности и распада привычных схем восприятия и интерпретации реальности.

Один из 10 «невероятных прогнозов» описывает решительную победу над «фейковыми новостями». Этот неологизм уже стал привычным западному человечеству, хотя ему всего-то четыре года от роду. Войну fake news в 2016 г. объявила Хиллари Клинтон, которая объяснила свое шокирующее поражение на выборах распространением «недостоверной информации», вводящей избирателей в заблуждение и подталкивающей к ошибочным действиям. С тех пор борьба с фейковыми новостями превратилась в центральный сюжет политической и культурной повестки дня. Патента на правду и достоверность ни у кого не было. Все обвиняют друг друга в поточном производстве лжи. Либеральные СМИ указывают на Россию с ее «ольгинскими троллями» и на ультраправых конспирологов из QAnon. Дональд Трамп обрушивается на саму американскую прессу и технологические компании. Те отвечают, помечая твиты американского президента как «недостоверный контент».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных