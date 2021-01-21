Факторы неустойчивости

Формируется драматичная картина мира: переживающая надрыв глобальная империя находит силы отправить в Россию «отравленную пилюлю» (невольный каламбур) в лице Навального, чтобы продолжить компрометацию национальной элиты. К счастью, российским силовикам, авиадиспетчерам, судьям и химкинской полиции благодаря слаженной работе удалось перехватить опасного агента еще на подходе, а что касается последнего фильма «берлинского пациента», то Дмитрий Песков оперативно объяснил, что все в нем показанное – неправда. В отношении США российская элита тоже прояснила ситуацию. Все происходящее – «позор американской демократии», такую черную метку послал Америке Вячеслав Володин. А Дмитрий Медведев, юридически дотошно разобрав проблемы избирательной системы США, пожаловался, что из-за внутренних неурядиц всему миру (включая, конечно, Россию) неудобно работать с таким партнером. Американские политики предпочли сделать вид, будто не слышат веских аргументов российских коллег.