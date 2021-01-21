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Факторы неустойчивости

Как российские политики противостоят компрометации
Алексей Фирсов
АР

Две сюжетные линии последнего времени – ситуация вокруг Алексея Навального и, как сейчас говорят в российском истеблишменте, «кризис американской демократии» – тесно переплелись между собой.

Формируется драматичная картина мира: переживающая надрыв глобальная империя находит силы отправить в Россию «отравленную пилюлю» (невольный каламбур) в лице Навального, чтобы продолжить компрометацию национальной элиты. К счастью, российским силовикам, авиадиспетчерам, судьям и химкинской полиции благодаря слаженной работе удалось перехватить опасного агента еще на подходе, а что касается последнего фильма «берлинского пациента», то Дмитрий Песков оперативно объяснил, что все в нем показанное – неправда. В отношении США российская элита тоже прояснила ситуацию. Все происходящее – «позор американской демократии», такую черную метку послал Америке Вячеслав Володин. А Дмитрий Медведев, юридически дотошно разобрав проблемы избирательной системы США, пожаловался, что из-за внутренних неурядиц всему миру (включая, конечно, Россию) неудобно работать с таким партнером. Американские политики предпочли сделать вид, будто не слышат веских аргументов российских коллег.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных