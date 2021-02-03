Российских граждан банкротство не пугает

Ранее, изучая тему задолженности, мы акцентировали внимание на уязвимых категориях граждан – пенсионерах, молодежи, людях с низкими доходами. Но 2020 год внес свои коррективы в материальное благосостояние тех групп населения, которые не относятся к социально уязвимым. Фактически слоган 2020 г. – «неуязвимые стали уязвимыми». Даже у экономически активных людей, которые работали, владели бизнесом, содержали свои семьи, возникли сложности, такие как потеря основного источника дохода.