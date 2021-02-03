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Российских граждан банкротство не пугает

Особенности личной неплатежеспособности в стране
Гузелия Имаева , генеральный директор Аналитического центра НАФИ
Евгений Разумный / Ведомости

По результатам регулярных исследований Аналитического центра НАФИ по всероссийской репрезентативной выборке среди взрослого населения, сегодня 28% россиян выплачивают кредиты. Заемщики есть практически во всех социальных группах независимо от уровня дохода и места проживания. Пик кредитования приходится на россиян в возрасте 30–45 лет, т. е. на экономически активный, трудоспособный период жизни человека.

Ранее, изучая тему задолженности, мы акцентировали внимание на уязвимых категориях граждан – пенсионерах, молодежи, людях с низкими доходами. Но 2020 год внес свои коррективы в материальное благосостояние тех групп населения, которые не относятся к социально уязвимым. Фактически слоган 2020 г. – «неуязвимые стали уязвимыми». Даже у экономически активных людей, которые работали, владели бизнесом, содержали свои семьи, возникли сложности, такие как потеря основного источника дохода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных