Российских граждан банкротство не пугает

Российских граждан банкротство не пугаетОсобенности личной неплатежеспособности в стране
По результатам регулярных исследований Аналитического центра НАФИ по всероссийской репрезентативной выборке среди взрослого населения, сегодня 28% россиян выплачивают кредиты. Заемщики есть практически во всех социальных группах независимо от уровня дохода и места проживания. Пик кредитования приходится на россиян в возрасте 30–45 лет, т. е. на экономически активный, трудоспособный период жизни человека.
Ранее, изучая тему задолженности, мы акцентировали внимание на уязвимых категориях граждан – пенсионерах, молодежи, людях с низкими доходами. Но 2020 год внес свои коррективы в материальное благосостояние тех групп населения, которые не относятся к социально уязвимым. Фактически слоган 2020 г. – «неуязвимые стали уязвимыми». Даже у экономически активных людей, которые работали, владели бизнесом, содержали свои семьи, возникли сложности, такие как потеря основного источника дохода.