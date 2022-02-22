Армия молчащих совладельцев

Армия молчащих совладельцевКак решить проблему потерянных акционеров
По данным Минэкономразвития, около 6 млн граждан России в настоящее время можно отнести к категории потерянных, или молчащих, акционеров. С ними не могут связаться компании: документы не доходят, а дивиденды возвращаются обратно. Чаще всего такие акции не перешли по наследству новым владельцам должным образом, или были изначально неверно указаны реквизиты владельцев. В некоторых компаниях таких акционеров больше 20 000.
Если предположить, что каждый из молчунов владеет десятком акций только в одной из компаний, которая входит в индекс Мосбиржи (средняя стоимость бумаг в индексе – примерно 3200 руб.), то получается, что «потерялись» владельцы 192 млрд руб. Не стоит забывать и о дивидендах, так что зависших денег может быть кратно больше.
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