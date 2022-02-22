Армия молчащих совладельцев

По данным Минэкономразвития, около 6 млн граждан России в настоящее время можно отнести к категории потерянных, или молчащих, акционеров. С ними не могут связаться компании: документы не доходят, а дивиденды возвращаются обратно. Чаще всего такие акции не перешли по наследству новым владельцам должным образом, или были изначально неверно указаны реквизиты владельцев. В некоторых компаниях таких акционеров больше 20 000.