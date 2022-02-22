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Армия молчащих совладельцев

Как решить проблему потерянных акционеров
Алексей Востоков , директор департамента по корпоративным вопросам ПАО «Полюс»
Евгений Разумный / Ведомости

По данным Минэкономразвития, около 6 млн граждан России в настоящее время можно отнести к категории потерянных, или молчащих, акционеров. С ними не могут связаться компании: документы не доходят, а дивиденды возвращаются обратно. Чаще всего такие акции не перешли по наследству новым владельцам должным образом, или были изначально неверно указаны реквизиты владельцев. В некоторых компаниях таких акционеров больше 20 000.

Если предположить, что каждый из молчунов владеет десятком акций только в одной из компаний, которая входит в индекс Мосбиржи (средняя стоимость бумаг в индексе – примерно 3200 руб.), то получается, что «потерялись» владельцы 192 млрд руб. Не стоит забывать и о дивидендах, так что зависших денег может быть кратно больше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных