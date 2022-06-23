«Бэтмен»: комикс в жанре детективного триллера

«Бэтмен»: комикс в жанре детективного триллераВ российский прокат все-таки вышел голливудский блокбастер про Человека – летучую мышь
Бэтмен (Роберт Паттинсон, звезда франшизы «Сумерки» и «Довода» Кристофера Нолана) уже второй год патрулирует улицы Готэма. В ночь, когда он мял бока очередным хулиганам, всесильного мэра города нахально убивают в его же собственном доме. Маньяк-популист, назвавшийся Загадочником, обещает проредить погрязшую в коррупции элиту. И, оправдывая прозвище, оставляет на месте преступления ребус, почему-то адресованный Бэтмену. То ли угроза, то ли вызов. Человек – летучая мышь решает попробовать силы в качестве ищейки-любителя и начинает собственное расследование. И что ни подозреваемый, то зверь – бандит Пингвин (неузнаваемый Колин Фаррелл из «Залечь на дно в Брюгге») и домушница Женщина-кошка (Зои Кравиц из «Фантастических тварей»).
У каждого поколения свои кумиры. И Бэтмен свой. Если вынести за скобки ранние сериалы и анимацию, это уже четвертая франшиза за последние 30 лет. А Паттинсон – шестой актер, сыгравший богача Брюса Уэйна, ставшего мстителем в маске. Самая первая серия, кэмп-вечеринка Тима Бертона и Джоэла Шумахера конца 1980-х – 1990-х, с упоением «играла» в комикс – там все было чрезмерно, цветасто, порой просто дико. Все последующие ребуты уже «играли» в реализм и пафос, и каждый новый визионер должен был прежде всего сообразить, как художественно оправдать костюм – чтобы заглавный герой не казался безумцем или клоуном.