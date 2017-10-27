Конфликт государства и наследства

Революция как точка разрыва между тем, кто мы есть тем, кем хотим быть

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В Эрмитаже есть часы – часы с черным носорогом, которые были остановлены в ночь с 7 на 8 ноября 1917 г. в момент ареста «контрреволюционного буржуазного временного правительства» (так написано на табличке рядом с часами). На днях музейные работники снова завели эти часы, не ходившие 100 лет.

В ответ на вопрос о символике этого действия директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сказал, что дело не столько в том, что революция «пройдена», сколько в том, что революция стала событием, о котором «мы можем говорить спокойно». «Я особенных эмоций в отношении к ней не заметил. Между тем вряд ли мы можем говорить спокойно о войне. Или о репрессиях», – говорил Пиотровский в недавнем интервью «Российской газете».