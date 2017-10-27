Аналитика / Республика
Статья опубликована в № 4438 от 27.10.2017 под заголовком: Республика: Время с носорогом
Конфликт государства и наследства
Революция как точка разрыва между тем, кто мы есть тем, кем хотим быть
Максим Трудолюбов
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
В Эрмитаже есть часы – часы с черным носорогом, которые были остановлены в ночь с 7 на 8 ноября 1917 г. в момент ареста «контрреволюционного буржуазного временного правительства» (так написано на табличке рядом с часами). На днях музейные работники снова завели эти часы, не ходившие 100 лет.
В ответ на вопрос о символике этого действия директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сказал, что дело не столько в том, что революция «пройдена», сколько в том, что революция стала событием, о котором «мы можем говорить спокойно». «Я особенных эмоций в отношении к ней не заметил. Между тем вряд ли мы можем говорить спокойно о войне. Или о репрессиях», – говорил Пиотровский в недавнем интервью «Российской газете».
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}