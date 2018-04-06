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Мнения / Аналитика / Республика
Статья опубликована в № 4542 от 06.04.2018 под заголовком: Власть без доверия

Когда кругом все завербованы

В отсутствие доверия главным становится компромат
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Максим Трудолюбов

Британские двойные агенты Ким Филби и Гай Берджесс жаловались, что советские кураторы их игнорировали. Многие документы, ради которых они расстались с собственным добрым именем и родиной, так и не были переведены на русский, писал в недавней колонке в FT журналист Саймон Купер, занятый сейчас исследованиями для книги про англо-советский шпионаж времен холодной войны.

Секреты, добытые завербованными иностранцами и даже собственными агентами, часто оставались в СССР невостребованными. Вспомним хотя бы Рихарда Зорге. А скольких агентов и лояльных в доску сотрудников своей тайной полиции Сталин просто уничтожил. В основе этого парадокса – лояльность, принимаемая за свою противоположность в силу невозможности доверия.

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Комментарии  ()
dag_tech
06:50 06.04.2018
.... три олигарха входили в контакт со спецпрокурором США Робертом Мюллером ... - ну видимо и раболигархам уже все это осточертело, решили рискнуть попробовать договориться со штатниками и соскочить. А ведь риск велик - судя по происшествию в Великобритании под ударом оказываются не только они сами, но и члены семей.
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