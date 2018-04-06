Когда кругом все завербованы

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Британские двойные агенты Ким Филби и Гай Берджесс жаловались, что советские кураторы их игнорировали. Многие документы, ради которых они расстались с собственным добрым именем и родиной, так и не были переведены на русский, писал в недавней колонке в FT журналист Саймон Купер, занятый сейчас исследованиями для книги про англо-советский шпионаж времен холодной войны.

Секреты, добытые завербованными иностранцами и даже собственными агентами, часто оставались в СССР невостребованными. Вспомним хотя бы Рихарда Зорге. А скольких агентов и лояльных в доску сотрудников своей тайной полиции Сталин просто уничтожил. В основе этого парадокса – лояльность, принимаемая за свою противоположность в силу невозможности доверия.