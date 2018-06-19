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Статья опубликована в № 4590 от 19.06.2018 под заголовком: Нефтяной футбол

В футбол поиграли, про нефть поговорили

Саудовская Аравия и Россия договорились об увеличении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+
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Константин Симонов

Когда утром 14 июня правительство буднично сообщило о росте НДС и новом пенсионном возрасте, сразу подумалось, что президент Владимир Путин уже решил вопрос относительно исхода вечернего футбольного матча. Страшно подумать, что бы было, если бы мы еще и проиграли. А когда министр энергетики Александр Новак после переговоров с саудовским коллегой вдруг сказал, что уже 1 июля добыча в рамках сделки ОПЕК+ может вырасти аж на 1,5 млн барр. в сутки, стало понятно, что именно мы могли разменять на хороший результат. Играли-то как раз с Саудовской Аравией – крупнейшим мировым экспортером нефти.

Шутки шутками, но вообще-то эти 1,5 млн барр. – тема серьезнейшая. И реакция рынков на эти слова – наглядное тому подтверждение. Цены сразу пошли вниз. Две ключевые страны мотивируют смену политики изменением ситуации на нефтяном рынке. Обращают внимание на кризис в добыче Венесуэлы и на новые санкции в отношении Ирана, которые вроде как должны забрать с рынка чуть ли не миллион баррелей. Однако математика тут будет более сложная. В отношении того же Ирана последняя статистика никаких провалов не показывает, и поэтому автоматически возвращать в прогнозе добычу к периоду действия прошлых санкций не вполне корректно. Иран воспользовался ситуацией и привлек инвесторов, которые помогли ему нарастить добычу (рост за три последних года на 35%). Индия и Китай, как важные покупатели иранской нефти, четко обозначали готовность и дальше ее покупать, невзирая ни на какие американские санкции. Индия, скажем, в мае нарастила закупку иранской нефти на те же 35% по сравнению с апрелем.

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