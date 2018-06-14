Страны ОПЕК+ могут постепенно начать увеличивать добычу нефти

Страны - участницы ОПЕК+ «рассматривают вариант корректировки обязательств соглашения о сокращении добычи нефти с 1,8 млн барр. в сутки до 1,5 млн барр. в сутки от текущих уровней» Максим Стулов / Ведомости

С июля этого года участники соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК могут начать постепенно увеличивать добычу нефти, такой вариант может обсуждаться на их встрече 23 июня в Вене, рассказал «Интерфаксу» министр энергетики Александр Новак. Соглашение предусматривает ограничение с начала января 2017 г. добычи на 1,8 млн баррелей в сутки. По словам министра, на встрече будет обсуждаться корректировка обязательств и постепенное увеличение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки.

«Мы считаем, что нужно сбалансировать рынок и не допустить профицита, то есть не допустить изменения рынка в другую сторону. Он должен быть сбалансирован», – сказал министр Новак.

Кто может начать увеличивать добычу, как могут быть перераспределены квоты, зафиксированные в соглашении, и как быстро новая нефть может поступить на рынок, министр говорить не стал. Представитель Минэнерго отказался отвечать на эти вопросы.

В декабре 2016 г. ОПЕК, а также Россия, Мексика, Азербайджан, Казахстан и другие нефтедобывающие страны договорились сократить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки начиная с 2017 г. Страны не-ОПЕК взяли на себя обязательства сократить производство на 600 000 баррелей в сутки, а страны ОПЕК – на 1,2 млн баррелей в сутки. Первоначально действие соглашения было рассчитано на полгода, но затем его продлили до конца 2018 г.

Александр Новак сообщил, что встречался с министром энергетики Саудовской Аравии в Москве для обсуждения возможности плавного выхода из сделки стран ОПЕК и не-ОПЕК. «Мы, в принципе, поддерживаем эту тенденцию, но конкретнее параметры мы обсудим с министрами буквально через неделю», – сказал он.

Соглашение повлияло на мировые цены на нефть: с $30 за баррель в 2015 г. они выросли до $70 за баррель в начале этого года; снизился и переизбыток нефти на рынке – запасы в начале года соответствуют средним значениям за пять лет. В мае нефть впервые с 2014 г. превысила психологически важную отметку в $80 за баррель, правда, с тех пор немного опустилась.

В цене на нефть заложена высокая премия за политические риски, указывали многие эксперты. «Политика санкций и ультиматумов в применении к рынкам углеводородов не может не привести к появлению перманентной «санкционной премии» в цене. Через какое-то время, не исключаю, мы сможем говорить о санкционном сырьевом «суперцикле» и уже в близкой перспективе увидим новые ценовые рекорды», –описывал ситуацию главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.