Почему нельзя отказывать людям в праве на оптимизм
Говорить людям, которые хотят делать свое дело и потому радуются небольшим просветам, что они должны бросить все и заниматься политикой, нельзя
Алексей Навальный, лидер российской оппозиции, основатель Фонда борьбы с коррупцией, написал документ, который сам назвал «программным». Его текст – отклик на реакцию «московской интеллигенции правого толка» (определение не мое, а Алексея) на назначение нового премьер-министра и формирование нового правительства. Досталось конкретно Илье Красильщику, сотруднику «Яндекса», а в прошлом – главному редактору «Афиши» и издателю Meduza, и Елизавете Осетинской, основателю и владельцу The Bell, а в прошлом – главному редактору «Ведомостей» и шеф-редактору РБК. Досталось за поиск поводов для оптимизма в потоке новостей – новый премьер-министр известен как человек, умеющий решать поставленные задачи, у него большой, снизу и до самого верха, опыт управленческой работы, он энергичен и амбициозен. Ему в отличие от всех предыдущих премьеров президента Владимира Путина дали возможность собрать команду из таких же, как он, трудоголиков. Оптимизм по такому поводу, написал Навальный, неуместен.
Первое, что нужно подчеркнуть: мне было бы значительно проще возражать Алексею, если бы он, как полагается политику его популярности и влияния, был бы мэром Москвы или депутатом Госдумы. Тогда можно было бы не только поспорить с тезисом, но и обидеться за «московскую интеллигенцию правого толка» и упрекнуть его в том, что он зря проедает деньги налогоплательщиков. Но в России в 2020 г. лидер оппозиции не имеет возможности выступать по телевидению, подвергается постоянной слежке и харассменту со стороны разных организаций, а его фонд, занимающийся реальной борьбой с коррупцией, пытаются заставить свернуть деятельность. Спорить с человеком в такой ситуации – хотя бы отчасти присоединяться к травле. С этой оговоркой я не согласен с его основным тезисом.