Почему нельзя отказывать людям в праве на оптимизм

Первое, что нужно подчеркнуть: мне было бы значительно проще возражать Алексею, если бы он, как полагается политику его популярности и влияния, был бы мэром Москвы или депутатом Госдумы. Тогда можно было бы не только поспорить с тезисом, но и обидеться за «московскую интеллигенцию правого толка» и упрекнуть его в том, что он зря проедает деньги налогоплательщиков. Но в России в 2020 г. лидер оппозиции не имеет возможности выступать по телевидению, подвергается постоянной слежке и харассменту со стороны разных организаций, а его фонд, занимающийся реальной борьбой с коррупцией, пытаются заставить свернуть деятельность. Спорить с человеком в такой ситуации – хотя бы отчасти присоединяться к травле. С этой оговоркой я не согласен с его основным тезисом.