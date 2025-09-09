Газета
Главная / Мнения /

Лучше работать больше

Как борьба за производительность труда приводит к ее падению
Наталья Чуркина , аналитик Института комплексных стратегических исследований

Более медленный темп роста производительности труда по сравнению с ростом реальных заработных плат традиционно рассматривается Банком России как важный проинфляционный фактор. Можно открыть, например, резюме обсуждения в ходе заседания совета директоров ЦБ 25 июля 2025 г. и увидеть этот аргумент в самом начале списка проинфляционных факторов. О необходимости новых подходов к повышению производительности труда говорил в недавнем интервью и директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. По логике ЦБ повышение потребительской активности из-за роста зарплат без соответствующего роста производительности и, следовательно, объемов производства приводит к ускорению инфляции, а значит, требует жесткой денежно-кредитной политики.

Однако с показателем производительности труда есть ряд фундаментальных сложностей, что вызывает вопросы о целесообразности его использования в качестве аргумента в принятии решения по ключевой ставке.

