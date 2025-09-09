Лучше работать больше

Более медленный темп роста производительности труда по сравнению с ростом реальных заработных плат традиционно рассматривается Банком России как важный проинфляционный фактор. Можно открыть, например, резюме обсуждения в ходе заседания совета директоров ЦБ 25 июля 2025 г. и увидеть этот аргумент в самом начале списка проинфляционных факторов. О необходимости новых подходов к повышению производительности труда говорил в недавнем интервью и директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. По логике ЦБ повышение потребительской активности из-за роста зарплат без соответствующего роста производительности и, следовательно, объемов производства приводит к ускорению инфляции, а значит, требует жесткой денежно-кредитной политики.