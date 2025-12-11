«Старший сын»: товарищество на вере

Для Театра имени Ленсовета «Старший сын» Александра Вампилова – пьеса знаковая, если не сказать судьбоносная. Именно с нее (в постановке Игоря Владимирова) в 1974 г. началась история Ленинградского Молодежного театра. В 2001 г. Юрий Бутусов с тем же названием взорвал театральную жизнь двух столиц, получив номинацию на «Золотую маску». 24 года спустя пьеса вернулась в репертуар знаменитого театра – на этот раз в волнующей и проницательной постановке Галины Зальцман.