«Старший сын»: товарищество на вере

«Старший сын»: товарищество на вереВ Театре имени Ленсовета поставили «Старшего сына» с Александром Новиковым в роли Сарафанова
Для Театра имени Ленсовета «Старший сын» Александра Вампилова – пьеса знаковая, если не сказать судьбоносная. Именно с нее (в постановке Игоря Владимирова) в 1974 г. началась история Ленинградского Молодежного театра. В 2001 г. Юрий Бутусов с тем же названием взорвал театральную жизнь двух столиц, получив номинацию на «Золотую маску». 24 года спустя пьеса вернулась в репертуар знаменитого театра – на этот раз в волнующей и проницательной постановке Галины Зальцман.
Зальцман – одна из самых ярких режиссеров среднего поколения, ее спектакли идут в лучших театрах Москвы и Санкт-Петербурга. А ее постановка «Я нанял убийцу» стала лауреатом «Золотой маски» 2021 г. Выучившие Зальцман мастера – Алексей Бородин и Юрий Погребничко, отсюда и тончайший психологизм ее работ, и редкая для женщин-режиссеров ясность художественной формы.