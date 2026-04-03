«Лир»: театр с изнанки

«Лир»: театр с изнанкиТумина поставила шекспировскую трагедию с Липовецким в роли безумствующего короля
В репертуаре театра «Шалом» появился новый спектакль-хит – масштабная постановка знаменитого режиссера, неоднократного обладателя «Золотой маски» Яны Туминой. Ее режиссерский почерк феноменален – причудливый сплав театра художника с театром кукол, драмой и перформансом. На постановку по Шекспиру она решилась впервые и только после того, как художественный руководитель театра Олег Липовецкий согласился играть Лира. Как всегда, действо у Туминой получилось сложносочиненным и мифопоэтическим, вскрывающим сакральные смыслы и отсылающим к театру как прообразу мироустройства.
Тумина долго сотрудничала с русским инженерным театром АХЕ, была и актрисой, и режиссером уникального петербургского коллектива, завоевавшего ворох международных наград. Отсюда в ее собственном почерке так много от авангардных исканий. Большая поклонница видимых метаморфоз на сцене, она привыкла сочинять спектакли-миры, в которых актерская игра соседствует с игрой света, цвета, звуков, пластики и предметов. Ирреальное запросто соседствует у нее с бытовым, а действительное с фантазийным. Знаменитые золотомасочные «Деревня канатоходцев» и «Комната Герды» (как, впрочем, и все остальные спектакли) похожи на причудливые сны, на выход в открытый метафизический космос.