К сокращениям приготовиться

К сокращениям приготовитьсяОрганизациям и властям нужно периодически приводить штатную структуру в норму
Многие участники наступающего ПМЭФа берегут самые горячие новости о себе и своих компаниях на дни форума. Это нужно, чтобы выступить главным ньюсмейкером, показать мощь своего пиар-сопровождения, перекрыть конкурентов и т. д. В общем, блеснуть на Петербургском форуме.
На этот раз с одним из самых громких инфоповодов досрочно выступил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Общаясь с сенаторами, он сообщил 2 июня: в госкорпорации подписан приказ о сокращении персонала на 15%. В условиях высокой ключевой ставки сейчас «лучшее время реорганизовать ВЭБ, что мы уже делаем», объяснил он. Это первый подобный сигнал от федерального стейкхолдера такого уровня.
Руководители регионов (Астраханская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области и др.) ранее сообщали о возможной оптимизации – примерно в тех же процентных пределах. То есть процесс уже начался. Тенденция, судя по всему, может развиваться на разных уровнях, в том числе на федеральном. Но вряд ли это будет заметно и чувствительно – по крайней мере, в ближайшее время.
Дело в том, что сам факт оптимизации не всегда страшен для рядовых сотрудников. При изменении штатного расписания в большой организации «под нож» в первую очередь идут не ценные боевые единицы, а вакансии. Их наличие объяснимо. Ведь пустая клетка в штатном расписании для руководителя может быть как демонстрацией эффективности («справляемся малыми силами»), так и способом получать бонусы за счет экономии ресурсов, выделенных для выполнения тех или иных задач.
Кроме того, в том, чтобы раздуть собственный аппарат, заинтересованы ведомственные начальники. Ведь чем более мощная (и кадрово насыщенная) у тебя структура, тем выше твой личный статус. А оптимизация в теории может грозить потерей кресел тем, кто не сможет доказать, что вверенные подразделения для чего-то действительно нужны в полном объеме.
Штатную структуру периодически нужно приводить в форму. Но очевидно, что план есть. ИИ, минимизация ручной работы и отказ от избыточных согласований – такой рецепт давал еще в марте глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Если справиться с этой задачей, то и до сокращения зарплат (как было, к примеру, в 2015 г.) дело не дойдет.