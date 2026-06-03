К сокращениям приготовиться

Дело в том, что сам факт оптимизации не всегда страшен для рядовых сотрудников. При изменении штатного расписания в большой организации «под нож» в первую очередь идут не ценные боевые единицы, а вакансии. Их наличие объяснимо. Ведь пустая клетка в штатном расписании для руководителя может быть как демонстрацией эффективности («справляемся малыми силами»), так и способом получать бонусы за счет экономии ресурсов, выделенных для выполнения тех или иных задач.