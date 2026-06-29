Таких людей больше не делают

Известие о кончине бывшего министра обороны России Сергея Иванова заставило перебрать воспоминания об этом выдающемся, но весьма скромном человеке, имеющем негромкие, но весьма значительные заслуги перед страной. Иванов возглавлял Министерство обороны в, пожалуй, наиболее сложный и малоденежный для военного ведомства период – с марта 2001 г. по февраль 2007 г. Это был подлинный переход через пустыню для наших Вооруженных сил. Лишь к концу пребывания в должности финансирование вверенной ему структуры стало медленно улучшаться. Ни о каких 3 трлн руб. оборонного бюджета в год, как полтора десятилетия спустя при Сергее Шойгу, Иванов не мог даже мечтать. Тем не менее он сделал очень многое для выживания, реорганизации и консолидации Вооруженных сил. Были сохранены и по мере возможности оптимизированы основные управленческие структуры и части и соединения Вооруженных сил, активно осуществлялось внедрение контрактной службы, осуществлялось развитие стратегических ядерных сил с упором на Ракетные войска стратегического назначения, были запущены первые, еще ограниченные программы перевооружения конвенциональных сил. При нем срок службы по призыву был сокращен до одного года.