Платформа платформе рознь

Раньше для этого мы в основном пользовались зарубежными сервисами. Однако в 2022 г. эта удобная модель дала сбой. Когда ведущий международный игрок на рынке онлайн-бронирования отелей компания Booking.com приняла решение свернуть свою деятельность в России, путешественники и отельеры оказались в сложном положении. Первые не знали, где теперь искать и бронировать номера, кроме прямых сайтов знакомых отелей. Вторым пришлось в срочном порядке перестраивать маркетинговые стратегии, восстанавливать каналы прямых продаж и заново учиться привлекать клиентов напрямую. Особенно тяжело пришлось тем, кто сделал ставку преимущественно на иностранную платформу и недостаточно развивал собственные инструменты.