Платформа платформе рознь

Платформа платформе розньКак защитить от конкуренции российские инструменты e-com
Лето – пора отпусков. У туристов сегодня нет необходимости ехать в турагентство, чтобы выбрать лучший вариант отдыха. Эта возможность уже стала нормой, к которой мы привыкли.
Раньше для этого мы в основном пользовались зарубежными сервисами. Однако в 2022 г. эта удобная модель дала сбой. Когда ведущий международный игрок на рынке онлайн-бронирования отелей компания Booking.com приняла решение свернуть свою деятельность в России, путешественники и отельеры оказались в сложном положении. Первые не знали, где теперь искать и бронировать номера, кроме прямых сайтов знакомых отелей. Вторым пришлось в срочном порядке перестраивать маркетинговые стратегии, восстанавливать каналы прямых продаж и заново учиться привлекать клиентов напрямую. Особенно тяжело пришлось тем, кто сделал ставку преимущественно на иностранную платформу и недостаточно развивал собственные инструменты.
К счастью, российские цифровые платформы не позволили рынку просесть. Несмотря на неопределенность и вызовы, отечественные сервисы – «Островок», OneTwoTrip, «Авито путешествия», WB Travel, «Яндекс путешествия», Ozon Travel и многие другие – продолжали активно инвестировать в развитие технологий, улучшение пользовательского опыта и расширение предложений. К 2023–2024 гг. ситуация стабилизировалась: российский рынок бронирования стал одним из самых высококонкурентных. Помимо десятка платформ путешественники теперь могут выбирать и бронировать на сайтах отелей и гостиниц, в их социальных сетях и т. д.