Непоследние баррели

Непоследние баррелиЧто означает резкое снижение запасов нефти в стратегическом резерве США
Стратегический нефтяной резерв США в августе сократился до многолетнего минимума. По данным Управления энергетической информации США (EIA) на 14 августа, его объем составлял 293,4 млн барр. Ниже последний раз запасы были 31 декабря 1982 г. – 293,2 млн барр. нефти.
Снижение запасов произошло вследствие вооруженного конфликта на Ближнем Востоке и вызванной им блокады Ормузского пролива. Для сравнения: в начале января стратегический резерв страны составлял 413,5 млн барр., в начале марта – 415,4 млн барр.
Снижение запасов производится под предлогом снижения стоимости сырья на мировом рынке. 11 марта о намерении снизить запасы с этой целью заявил президент США Дональд Трамп.
Причины отсутствия роста резерва США понятны: увеличивать запасы в условиях высоких цен на сырье неэффективно и расточительно, к тому же компании стремятся воспользоваться дефицитом нефти на мировом рынке и максимизировать экспорт. Но истинные цели намеренного снижения резерва при этом вызывают вопросы.
Стратегический нефтяной резерв был создан по решению конгресса США в 1975 г. и является крупнейшим в мире. Общая емкость хранилищ составляет 714 млн барр. Сейчас они заполнены на 41%. Высвобождение нефти из резерва производится по решению администрации президента США. Как правило, эти объемы получают коммерческие компании под гарантии их восполнения через определенное время.
Поступление на рынок американской нефти снижает дефицит сырья, что действительно удерживает цены от большего роста. Но возникший из-за войны на Ближнем Востоке дефицит нефти на мировом рынке несопоставимо больше: по оценке EIA, только во II квартале он составлял 5,1 млн барр./сутки.
При этом любая информация о динамике запасов стратегического резерва США оказывает влияние на спекулятивный рынок. Снижение запасов формирует отложенный спрос и приводит к росту стоимости фьючерсов. Цена на нефть на бирже растет третью неделю подряд. 18 августа стоимость нефти Brent достигла $92/барр.
К тому же отложенный спрос на нефть для восполнения стратегического резерва может отодвинуть срок достижения баланса спроса и предложения сырья на мировом рынке. Нет сомнений, что американские компании найдут возможность вернуть сырье в резерв с выгодой, а вот выиграют ли от этого потребители нефти по всему миру – большой вопрос.