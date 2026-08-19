Непоследние баррели

К тому же отложенный спрос на нефть для восполнения стратегического резерва может отодвинуть срок достижения баланса спроса и предложения сырья на мировом рынке. Нет сомнений, что американские компании найдут возможность вернуть сырье в резерв с выгодой, а вот выиграют ли от этого потребители нефти по всему миру – большой вопрос.