Маршрут на столетие

В этом, на мой взгляд, заключается одна из ключевых причин американской спецоперации в Венесуэле весной этого года и войны с Ираном. Венесуэла и Иран традиционно были не просто важными поставщиками нефти для китайской промышленности, но и одними из самых дешевых источников энергоносителей для КНР. Блокада Ормузского пролива и полный контроль над энергетическим сектором Венесуэлы, по разным оценкам, могут одномоментно лишить Китай 10–20% нефти, которая раньше поступала на китайский рынок из этих источников.