Война миров

Конечно, мы это понимаем: дело не в кандидатах, не в партиях и не в их политтехнологах. Те, от кого это требуется, все так же работают в своей электоральной нише. Но вот время сейчас – особенное. Интригу на выборах, а вернее, вокруг них, теперь спасают не столько те, кто должны быть фронтменами во время кампании, а технологии.