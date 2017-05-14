В Москве проходит митинг против реновации

Многие пришли с плакатами, баннерами и флагами своих районов

В Москве на проспекте Академика Сахарова проходит митинг против программы реновации, которая подразумевает снос пятиэтажных домов. По данным «Белого счетчика», к 14.30 мск пришло более 12 000 человек. Акция инициирована гражданами, которые выразили недовольство планами по реновации в Москве, в частности, проектом федерального закона, который уже одобрен в первом чтении. Мероприятие согласовано, но организаторами было заявлено до 5000 участников.

«К 14:30 на митинг против реновации прошли 12 100 человек», — говорится в сообщении «Белого счетчика» в Twitter. По оценке организаторов, митинг собрал около 30 000 человек. Об этом сообщила со сцены один из организаторов митинга депутат Мосгордумы Елена Шувалова.

Sergei Karpukhin / Reuters В Москве на проспекте Сахарова проходит митинг против программы реновации пятиэтажных домов 1/7 Sergei Karpukhin / Reuters По данным «Белого счетчика», к 14.00 мск пришло более 7000 человек. «К 14.00 на митинг против реновации прошли 7100 человек. За рамками еще много людей. Пускают медленно», — говорится в сообщении «Белого счетчика» в Twitter 2/7 Sergei Karpukhin / Reuters Акция согласована, но организаторами было заявлено до 5000 участников 3/7 Sergei Karpukhin / Reuters По оценке организаторов, на митинг пришло около 30 000 человек. Об этом сообщила со сцены один из организаторов митинга депутат Мосгордумы Елена Шувалова в 14:55 мск 4/7 Станислав Красильников / ТАСС Полиция не пускает только что подошедших людей со стороны Садовой-Спасской улицы, передает корреспондент «Ведомостей». Участников просят заходить с Чистых прудов, людям приходится идти в обход 5/7 Станислав Красильников / ТАСС Участники митинга скандировали «Собянина в отставку» и «Правительство Собянина в отставку», «Руки прочь от Москвы», "Москва не Шанхай" 6/7 Михаил Оверченко / Ведомости На митинге раздают листовки 7/7

Полиция не пускает только что подошедших людей со стороны Садовой-Спасской улицы, передает корреспондент «Ведомостей». Участников просят заходить с Чистых прудов, людям приходится идти в обход. Шувалова попросила сотрудников полиции работать быстрее и пропускать через рамки желающих пройти на митинг. По ее словам, люди уже начали скапливаться в метро.

Многие пришли с плакатами, баннерами и флагами своих районов, люди скандируют «Собянина в отставку», «Руки прочь от Москвы», «Не верим!».

Полиция усилила меры безопасности в районе проведения акции, передает «Интерфакс». Проспект Сахарова перекрыт для автомобильного движения, вдоль проспекта уставлены заграждения. Проход на место акции осуществляется через ряд рамок. Полицейские пропускают людей к рамкам группами, чтобы не образовывалась давка. Они через мегафоны призывают участников акции не задерживаться при проходе. На месте дежурит несколько десятков сотрудников полиции.

На митинге выступил председатель совета Союза московских архитекторов Марк Гурари. Он раскритиковал законопроект о реновации, высказался против засорения города 25-этажными домами, отметив, что это вызовет экологическую катастрофу.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о гарантиях жителям сносимых пятиэтажек. Из документа («Ведомостям» удалось с ним ознакомиться) следует, что жители сносимых пятиэтажек получат 12 дополнительных гарантий.