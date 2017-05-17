Мосгордума гарантировала права москвичей, попавших под реновацию

Мосгордума приняла в целом законопроект «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве», сообщает ТАСС. Представлявшая законопроект редактор, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сказала, что к нему поступили поправки. «Поправка депутата Орлова в статью 7 после слов "малоимущих граждан" дополнить словами "многодетных семей" поддерживается редактором. Две поправки от депутата Клычкова отклоняются редактором», - цитирует ТАСС.

Андрей Клычков предложил прописать, что программа реновации должна утверждаться только после внесения изменений в Генплан и правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Вторая его поправка предполагала добавление в законопроект пункта о предоставлении выселяемым москвичам трех вариантов нового жилья, передает «РИА Новости». Одну Княжевская назвала избыточной, пункт о Генплане и так содержится в градостроительном кодексе, а изменения в ПЗЗ будут вноситься по мере проведения программы реновации, сказала она. Вторая его поправка, по ее словам, «ухудшает предусмотренную законопроектом гарантию» (ТАСС), то есть, «не учитывает, что, в соответствии с законопроектом, переселяемым гражданам будет предоставляться равнозначное или равноценное жилищное помещение или равноценная денежная компенсация по желанию жителей» (РИА). «В случае принятии этой поправки, можно тогда предоставлять любое помещение, которое не отвечает требованиям равнозначности и равноценности», цитирует «РИА Новости» разъяснения Княжевской.

«За поправку, одобренную редактором, проголосовали 33 депутата, против - 0, воздержались - 0. За первую поправку, отклоненную редактором, проголосовали 5, против - 21, воздержались - 0. За вторую поправку, отклоненную редактором, проголосовали 4 , против - 23, воздержались - 0», - огласил результаты голосования спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Замечания Мосгорпрокуратуры, которые были высказаны к законопроекту, были устранены еще до пленарного заседания, объяснил журналистам Шапошников. Как писал «Коммерсантъ», в надзорном ведомстве считают, что поправки нуждаются в доработке. В заключении прокуратуры говорится, что в законопроекте не урегулированы правовые последствия голосования собрания собственников дома за его исключение из программы реновации. Эту статью прокуратура рекомендует доработать в связке с Жилищным кодексом (ЖК). Также в заключении отмечается неоднозначность формулировок - таких, как «общее собрание», «улучшенная отделка», «эстетическая функция». Кроме того, прокуроры замечают, что федеральный законопроект может быть существенно доработан, и если московский законопроект будет принят раньше, возможно, его потом придется снова дорабатывать. В целом, как сказала ранее старший помощник прокурора города по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами, органами местного самоуправления Ирина Залужная, прокуратура поддержала документ и не нашла в нем коррупциогенных факторов. По словам спикера, замечания надзорного ведомства были заслушаны на профильной комиссии 16 мая и внесены в законопроект редактором перед первым чтением, передает ТАСС.

На заседании выступавшие против законопроекта коммунисты несколько раз спрашивали, как городской закон будет соотноситься с федеральным, который еще не приняла Госдума и к которому перед вторым чтением может поступить множество поправок. Как сообщает «Коммерсантъ FM», ответа на этот вопрос так и не прозвучало. Предполагается, что законы вступят в силу одновременно. Исключением станут столичные нормы в части выявления и учета мнения жителей при формировании проекта программы реновации, которые вступают в силу с момента официального опубликования проекта.

По словам корреспондента «Коммерсантъ FM», заседание было ярким, депутаты соревновались в характеристиках значения реновации для москвичей: «Некоторые противники считали, что это развал СССР практически происходит, кто-то из сторонников — это единороссы, в основном, — говорил, что нужно памятник Сергею Собянину поставить».

Председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов поделился с коллегами, что за время первого этапа программы по сносу пятиэтажек, было снесено более 1 700 домов, но на прием к нему не приходила ни одна инициативная группа, которая бы протестовала против сноса. «Наоборот, спрашивали, почему их дом без лифта, без мусоропровода и с сидячей ванной не подлежит сносу», - цитирует его «Интерфакс». Он добавил, что программа реновации станет первой в Москве, которая реализуется не просто с учётом мнения москвичей, «а согласно волеизъявлению горожан».

Депутат Мосгордумы, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов назвал уникальными многие нормы нового закона, передает ТАСС, «Мы впервые в мировой практике включили в закон обязанность уполномоченного органа исполнительной власти Москвы помогать при переезде социально не защищенным категориям граждан. Мы впервые регламентировали право жителей, стоящих на учете в качестве нуждающихся, на улучшение жилищных условий в домах, которые включены в программу реновации. В документе урегулированы вопросы, связанные с ипотечными отношениями, и это абсолютно реальное достижение законодательной власти», - сказал он. По его словам, за программой наблюдают и зарубежные эксперты, и все они «говорят о ней как о крупнейшем социальном проекте в сфере индустриального домостроения, который когда-либо реализовывался». «Архитекторы с мировым именем готовы участвовать на наших условиях в отработке этого проекта, в предложениях по нему, потому что они понимают, что впишут свое имя в историю», - сообщил Кузьминов.