2016 год стал финансово успешным для многих губернаторов и их жен

Российские губернаторы практически завершили публикацию деклараций о доходах и имуществе
Евгений Разумный / Ведомости
Российские губернаторы практически завершили публикацию деклараций о доходах и имуществе. Для самых состоятельных из них прошлый год оказался удачным: восемь из 10 лидеров рейтинга-2016 увеличили свои доходы по сравнению с 2015 г.
В первую тройку по личным доходам вошли Андрей Воробьев (Подмосковье), Борис Дубровский (Челябинская обл.) и Алексей Островский (Смоленская обл.). У последнего доход по основному месту работы составил всего 3 млн руб., но еще 65,5 млн он получил от продажи земли и дома, разбогатев по сравнению с 2015 г. сразу в 36 раз. Последнее место занял Андрей Турчак (Псковская обл.), чей доход снизился с 1,1 млн до 718 680 руб., зато его жена вновь заработала более 37 млн руб.
В 4 раза (с 8,2 млн до 31,6 млн руб.) выросли личные доходы Вячеслава Битарова (Северная Осетия), в 3,6 раза (с 2,1 млн руб. до 7,8 млн руб.) – Артура Парфенчикова (Карелия). Доход Воробьева увеличился в 3,5 раза, причем такими темпами он растет уже второй год: его пресс-служба сообщила, что это связано с денежным переводом от его матери. В то же время резко снизились личные доходы главы Ненецкого округа Игоря Кошина (с 32,5 млн до 1,4 млн руб.), тульского губернатора Алексея Дюмина (с 64,4 млн до 6,8 млн руб.) и нижегородского лидера Валерия Шанцева (с 49,2 млн до 10,8 млн руб.).
Лидеры по семейному доходу всецело обязаны благосостоянием своим супругам. Первое место заняла семья Рустама Минниханова (Татарстан) – 2,36 млрд руб., из которых сам президент заработал лишь 7,5 млн: его пресс-служба сообщала, что 2,2 млрд руб. жена Минниханова выручила от продажи 49% элитного казанского спа-салона Lucianо. В семейный бюджет брянского губернатора Александра Богомаза (867,7 млн руб.) его супруга-бизнесмен внесла 864 млн. Третье место заняла семья Александра Дрозденко (Ленинградская обл.) со 109 млн руб., 103 млн из которых заработала его жена. Семейный доход Рамзана Кадырова вырос более чем вчетверо благодаря детям: сам глава Чечни задекларировал 11,5 млн руб., а двое его детей – 19,9 млн. Первую десятку замыкает глава Крыма Сергей Аксенов, чей совокупный семейный доход за год вырос более чем в 7 раз (с 4,8 млн до 35,5 млн руб.) и тоже благодаря жене: сам губернатор заработал 2,6 млн руб., его супруга – 32,8 млн руб.
Из восьми назначенных в 2017 г. врио губернаторов лидером по личным доходам стал Парфенчиков, по семейным – врио главы Удмуртии Александр Бречалов (9,3 млн руб.). Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин пока не опубликовал декларацию о доходах.
«Никогда не было ситуации, чтобы бизнесмены не спали, думая, как бы им возглавить регион. Также нельзя говорить, что сейчас они бегут [из губернаторов] от ужаса, – говорит политолог Константин Костин. – Людей, которые работали в частном секторе, приходит на посты губернаторов довольно много, но создателей и владельцев достаточно серьезного бизнеса всегда было немного. Из последних назначений это губернаторы Брянской и Тверской областей. Среди тех, кто был назначен в этом году, бизнесменов нет». Мотивацию прихода на госслужбу этой категории с ходу назвать сложно, для этого надо проводить закрытый экспертный опрос, считает политолог: «Кто-то цитирует пословицу «Положение хуже губернаторского». Но ведь для некоторых людей работа руководителем субъекта представляется важной с точки зрения самореализации, и вряд ли большинство состоявшихся бизнесменов идут на госслужбу, желая увеличить свое состояние или расширить свой бизнес». Хотя, конечно, есть негативные примеры, которые формируют отрицательное или настороженное отношение к представителям бизнеса в региональной власти, оговаривается Костин.
Декларации о доходах – лишь часть реальности, где-то губернаторы действительно чиновники, особо ни на что не влияющие, в других местах это хозяева регионов, что не особенно отражается на их официальных доходах, говорит политолог Михаил Виноградов: «Декларации не измеряют масштаб реальных активов губернаторов. С учетом разного масштаба феодальности в регионах, сращивания власти и собственности общей модели, которая бы мерила реальные доходы губернаторов, нет». Если нужно будет придраться к губернатору, то это не будет зависеть от доходов, уверен эксперт: «Формальные основания редко бывают реальной основой для кадровых решений, если только это не совсем вызывающая история».
В подготовке статьи участвовали Анастасия Короткова и Элина Ибрагимова
Д. Абрамов / Ведомости
Глава Крыма Сергей Аксенов замыкает 10-ку самых состоятельных губернаторов. Он заработал в 2016 г. 2,6 млн руб., его супруга – 32,8 млн руб. В собственности супруги Аксенова три квартиры общей площадью 179 кв. м и шесть нежилых помещений (562 кв. м). Также ей принадлежит седан BMW 750 LI XDRIVE. В собственности главы Крыма транспортных средств и недвижимости не значится
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Trend/PhotoXPress
Псковский губернатор Андрей Турчак задекларировал в 2016 г. всего 718 680 руб. - это наименьший личный доход среди всех глав регионов. Ни у кого из них не было заработка менее одного миллиона рублей. Доходы супруги Турчака Киры остались примерно на том же уровне - 37,5 млн руб. Недвижимость, которой губернатор владеет совместно с супругой, остается неизменной с 2013 г. - им принадлежат три квартиры общей площадью 404 кв. м. В личной собственности руководителя области также 1/3 доля квартиры (80,7 кв. м) и земельный участок (12 соток). Личного транспорта в семье Турчака нет
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Кирилл Каллиников / РИА Новости
Губернатор Смоленской области Алексей Островский задекларировал 68,5 млн руб. личного дохода за 2016 г. Из этой суммы заработок по основному месту работы составил 2,99 млн руб., еще 65,5 млн руб. губернатор получил от продажи земельного участка площадью 24,95 соток и жилого дома площадью 740 кв. м., говорится на сайте администрации Смоленской области. В 2016 г. на вырученные от продажи недвижимости деньги Островский купил два земельных участка площадью 21,3 сотки и недостроенный дом площадью 420,9 кв. м.
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Валерий Матыцин/ТАСС
Семейный доход губернатора Ростовской области Василия Голубева в 2016 г. – 70,66 млн руб., при этом 63,7 млн руб. приходится на доход супруги от продажи недвижимости, говорится в декларации. В собственности губернатора участок площадью 16,7 соток и два жилых дома (общей площадью 478,1 кв. м). У супруги три земельных участка (127 соток), три дома (721 кв. м), половина нежилого помещения (3075,5 кв. м) и Audi Q5
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Михаил Метцель/ТАСС
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский задекларировал личный доход за 2016 г.в размере 73,8 млн руб., 2,3 млн руб. заработала его супруга. Семья губернатора владеет 64,5 сотками земли, пятью домами (площадь 841,9 кв.м), тремя квартирами (243,7 кв. м), дачей, гаражом, машиноместами и тремя нежилыми помещениями. В собственности Дубровского автомобиль Mercedes Benz GLE 63, у его супруги BMW X3 и Mercedes Benz GLE 400 4MATIC
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М. Стулов / Ведомости
Пятерку лидеров по семейному доходу замыкает губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Его личный доход – 4,1 млн руб., доход супруги - 79,8 млн руб. Транспорта или недвижимости у главы региона нет, у супруги в собственности три квартиры – две полностью (площадь 184 кв. м) и 1/3 от 90 кв. м. В 2016 г. супруга Левченко продала акции и имущество ОАО «Страховая компания «Диана» и купила долю в ООО «Диана-плюс», следует из декларации губернатора. По сути, сделка техническая, следует из сведений, размещенных в базе данных «Спарк-Интерфакс». ООО «Диана-плюс» по-прежнему владеет 30,33% акций страховой компании, а Наталья Левченко - единственный владелец доли в ООО ««Диана-плюс», следует из данных ЕГРЮЛ
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Е. Разумный / Ведомости
Доход губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в 2016 г. – 97,9 млн руб., рост за год в 3,5 раза. Такими темпами он увеличивается уже второй год. Возросший доход губернатора связан с денежным переводом Людмилы Ивановны Воробьевой, матери губернатора, сообщила его пресс-служба. Еще 6 млн руб. - доход несовершеннолетнего ребенка. Транспорта или недвижимости у Воробьева нет, у одного из детей в собственности квартира площадью 195 кв. м.
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Сергей Вдовин /Интерпресс / ТАСС
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 2016 г. получил доход в 5,9 млн руб. Его жена Ирина в 2016 г. задекларировала 103 млн руб. (в 2015 г. – 9,6 млн руб.). Доходы губернатора складываются из зарплаты, процентов по вкладам и продажи автомобиля Land Rover Range Rover Sport, объяснил его представитель. В прошлом году Дрозденко купил новый автомобиль Volvo XC 90 и мотоцикл Harley-Davidson Tri Glide Ultra. Рост доходов Ирины Дрозденко представитель губернатора объяснил продажей 25% долей ООО «Усть-Лужская ПТК», которое строит терминал для перевалки нефтепродуктов мощностью 1,6 млн т. В остальном в имуществе губернатора и супруги ничего не изменилось – в собственности у них четыре участка (53 сотки), жилой дом (328 кв. м,), квартира (305 кв. м), гостевой дом (46,4 кв. м), хозблок с гаражом (30,3 кв. м), парковочное место, несколько прицепов, квадроцикл и снегоход
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Владимир Горовых/ТАСС
Лидер прошлогодних рейтингов - губернатор Брянской области Александр Богомаз в этом году занимает вторую строчку. Его доход по-прежнему невысок – 3,6 млн руб., доход супруги 864 млн руб. Земли в 2016 году в семье губернатора прибавилось на 3 га до 12 010 га. По словам исполнительного директора Картофельного союза России Алексея Красильникова, хозяйство «Богомаз» супруги губернатора Ольги является одним из крупнейших производителей картофеля в России. Помимо нескольких десятков легковых и грузовых автомобилей в личной собственности супруги губернатора также большое количество тракторов и другой сельхозтехники
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Максим Богодвид / РИА Новости
Первое место в рейтинге семейных доходов в этом году - у главы Татарстана Рустама Минниханова. В прошлом году он заработал 7,5 млн руб. Это на 24% больше, чем по итогам 2015 года. Тогда его доход составлял 6,07 млн руб. Супруга президента Татарстана Гульсина Минниханова задекларировала 2,35 млрд руб. дохода за 2016 год. Как пояснили в пресс-службе главы региона, 2,2 млрд руб. она выручила от продажи 49% элитного казанского спа-салона Luciano. Доля была продана кипрскому офшору «Сантерна Холдингс Лимитед», уточнил «Коммерсант», конечный бенефициар неизвестен