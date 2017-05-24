Рейтинг доходов губернаторов – 2016

Топ-30 глав регионов, получивших наибольший доход в прошлом году

Е. Разумный / Ведомости

«Ведомости» представляют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2016 г.

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