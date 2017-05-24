Рейтинг доходов губернаторов – 2016
Топ-30 глав регионов, получивших наибольший доход в прошлом году
Е. Разумный / Ведомости
«Ведомости» представляют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2016 г.
Отсортировать данные по одному из параметров можно, кликнув на него в таблице.
30 руководителей регионов, получивших наибольший доход
|№
|Фамилия, имя
|Регион
|Семейный доход, млн. Руб.
|Личный доход - 2016, млн руб.
|Имущество, 2016 г.
|2016
|2015
|Глава региона
|Супруг/ супруга
|Жилая недвижимость, кв. М
|Земля, кв. м
|Автомобили, шт.
|1
|Минниханов Рустам
|Республика Татарстан
|2 358,2
|262,6
|7,5
|2 350,7
|2628
|2191
|0
|2
|Богомаз Александр
|Брянская область
|867,7
|913,6
|3,6
|864,0
|477
|120144917
|30
|3
|Дрозденко Александр
|Ленинградская область
|109,0
|14,8
|5,9
|103,1
|351
|5300
|2
|4
|Воробьев Андрей
|Московская область
|97,9
|28,7
|97,9
|0,0
|195*
|0
|0
|5
|Левченко Сергей
|Иркутская область
|84,0
|6,4
|4,1
|79,8
|214
|0
|0
|6
|Дубровский Борис
|Челябинская область
|76,2
|79,2
|73,8
|2,4
|338
|6450
|7
|Голубев Василий
|Ростовская область
|70,7
|36,4
|6,9
|63,7
|1199
|14370
|1
|8
|Островский Алексей
|Смоленская область
|68,5
|1,9
|68,5
|0,0
|421
|21030
|9
|Турчак Андрей
|Псковская область
|38,2
|38,9
|0,7
|37,5
|431
|1201
|0
|10
|Аксёнов Сергей
|Республика Крым
|35,5
|4,8
|2,6
|32,8
|179
|0
|1
|11
|Кадыров Рамзан
|Чеченская республика
|13,6
|7,8
|11,5
|2,1
|2554
|3670
|0
|12
|Битаров Вячеслав
|Республика Северная Осетия - Алания
|31,6
|9,2
|31,6
|0,0
|489
|0
|1
|13
|Бочаров Андрей
|Волгоградская область
|28,2
|4,4
|4,7
|23,5
|606
|1423
|0
|14
|Кожемяко Олег
|Сахалинская область
|27,2
|24,4
|27,2
|0,0
|352
|45000
|0
|15
|Копин Роман
|Чукотский АО
|23,0
|8,0
|5,0
|18,0
|532
|1450
|1
|16
|Васильев Игорь
|Кировская область
|21,1
|16,6
|3,8
|17,3
|524
|5850
|4
|17
|Якушев Владимир
|Тюменская область
|20,9
|9,2
|11,2
|9,8
|472
|2500
|1
|18
|Кобылкин Дмитрий
|Ямало-Ненецкий АО
|20,1
|19,1
|20,0
|0,0
|1837
|12424
|1
|19
|Дюмин Алексей
|Тульская область
|17,4
|64,4
|6,8
|10,6
|497
|3127
|2
|20
|Жвачкин Сергей
|Томская область
|15,0
|17,4
|13,0
|2,0
|1447
|15183
|21
|Шпорт Вячеслав
|Хабаровский край
|13,6
|15,3
|12,8
|0,8
|682
|4167
|1
|22
|Куйвашев Евгений
|Свердловская область
|13,3
|12,7
|3,3
|10,0
|394
|0
|1
|23
|Жданова Наталья
|Забайкальский край
|11,7
|8,8
|5,4
|6,3
|130
|0
|0
|24
|Шанцев Валерий
|Нижегородская область
|10,8
|49,2
|10,8
|0,0
|715
|2004
|2
|25
|Гордеев Алексей
|Воронежская область
|10,7
|11,6
|9,7
|1,0
|380
|8877
|3
|26
|Гапликов Сергей
|Республика Коми
|9,7
|7,9
|9,1
|0,6
|43
|0
|1
|27
|Илюхин Владимир
|Камчатский край
|9,6
|9,8
|9,4
|0,2
|1208
|3463
|1
|28
|Борисов Егор
|Республика Саха (Якутия)
|9,5
|19,8
|7,9
|1,6
|122
|0
|1
|29
|Бречалов Александр
|Удмуртская республика
|9,3
|9,3
|4,6
|4,7
|150
|5472
|2
|30
|Кувшинников Олег
|Вологодская область
|8,5
|7,4
|6,8
|1,8
|472
|7300
|2
Данные администраций и правительств регионов, расчеты «Ведомостей»