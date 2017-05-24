Власть

Рейтинг доходов губернаторов – 2016

Топ-30 глав регионов, получивших наибольший доход в прошлом году

«Ведомости» представляют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2016 г.

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30 руководителей регионов, получивших наибольший доход

Фамилия, имя Регион Семейный доход, млн. Руб. Личный доход - 2016, млн руб. Имущество, 2016 г.
2016 2015 Глава региона Супруг/ супруга Жилая недвижимость, кв. М Земля, кв. м Автомобили, шт.
1 Минниханов Рустам Республика Татарстан 2 358,2 262,6 7,5 2 350,7 2628 2191 0
2 Богомаз Александр Брянская область 867,7 913,6 3,6 864,0 477 120144917 30
3 Дрозденко Александр Ленинградская область 109,0 14,8 5,9 103,1 351 5300 2
4 Воробьев Андрей Московская область 97,9 28,7 97,9 0,0 195* 0 0
5 Левченко Сергей Иркутская область 84,0 6,4 4,1 79,8 214 0 0
6 Дубровский Борис Челябинская область 76,2 79,2 73,8 2,4 338 6450
7 Голубев Василий Ростовская область 70,7 36,4 6,9 63,7 1199 14370 1
8 Островский Алексей Смоленская область 68,5 1,9 68,5 0,0 421 21030
9 Турчак Андрей Псковская область 38,2 38,9 0,7 37,5 431 1201 0
10 Аксёнов Сергей Республика Крым 35,5 4,8 2,6 32,8 179 0 1
11 Кадыров Рамзан Чеченская республика 13,6 7,8 11,5 2,1 2554 3670 0
12 Битаров Вячеслав Республика Северная Осетия - Алания 31,6 9,2 31,6 0,0 489 0 1
13 Бочаров Андрей Волгоградская область 28,2 4,4 4,7 23,5 606 1423 0
14 Кожемяко Олег Сахалинская область 27,2 24,4 27,2 0,0 352 45000 0
15 Копин Роман Чукотский АО 23,0 8,0 5,0 18,0 532 1450 1
16 Васильев Игорь Кировская область 21,1 16,6 3,8 17,3 524 5850 4
17 Якушев Владимир Тюменская область 20,9 9,2 11,2 9,8 472 2500 1
18 Кобылкин Дмитрий Ямало-Ненецкий АО 20,1 19,1 20,0 0,0 1837 12424 1
19 Дюмин Алексей Тульская область 17,4 64,4 6,8 10,6 497 3127 2
20 Жвачкин Сергей Томская область 15,0 17,4 13,0 2,0 1447 15183
21 Шпорт Вячеслав Хабаровский край 13,6 15,3 12,8 0,8 682 4167 1
22 Куйвашев Евгений Свердловская область 13,3 12,7 3,3 10,0 394 0 1
23 Жданова Наталья Забайкальский край 11,7 8,8 5,4 6,3 130 0 0
24 Шанцев Валерий Нижегородская область 10,8 49,2 10,8 0,0 715 2004 2
25 Гордеев Алексей Воронежская область 10,7 11,6 9,7 1,0 380 8877 3
26 Гапликов Сергей Республика Коми 9,7 7,9 9,1 0,6 43 0 1
27 Илюхин Владимир Камчатский край 9,6 9,8 9,4 0,2 1208 3463 1
28 Борисов Егор Республика Саха (Якутия) 9,5 19,8 7,9 1,6 122 0 1
29 Бречалов Александр Удмуртская республика 9,3 9,3 4,6 4,7 150 5472 2
30 Кувшинников Олег Вологодская область 8,5 7,4 6,8 1,8 472 7300 2
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Данные администраций и правительств регионов, расчеты «Ведомостей»
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