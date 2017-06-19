В интернет попали данные 80% избирателей США

Потенциальные злоумышленники могли просмотреть, скопировать, но не выгрузить базу данных объемом 25 терабайт Lee Jin-man / AP

Организация Deep Root Analytics (DRA), работавшая в интересах Национального комитета республиканской партии США, по ошибке выложила в открытый доступ базы данных, содержащие информацию о 198 млн американских избирателей, сообщил ресурс The Hill. «Мы берем на себя полную ответственность за происшедшее», - заявила DRA.

Утечка личных данных, если она реально состоялась, будет самой масштабной в истории: речь идет об именах и адресах 80% всех граждан США, имеющих право голоса (в 2016 г. их было 250 млн человек), или более чем 50% всего населения США. До сих пор самой большой была утечка данных о 93 млн мексиканских избирателей, напоминает The Hill.

Потенциальные злоумышленники могли просмотреть, скопировать, но не выгрузить базу данных объемом 25 терабайт. Объем доступной для скачивания информации составлял 1,1 Тб. База хранилась на облачном сервисе Amazon cloud в незапароленном виде с 1 по 14 июня, но уже защищена. Без знания точного адреса найти ее было бы сложно даже специалисту, подчеркивает The Hill.

Специалист по кибербезопасности компании Upguard Крис Викери, обнаруживший массив данных, заявил, что ранее не сталкивался с таким объемом незащищенных данных. «Неправильно сконфигурированные облачные сервисы и базы данных - типичный канал непреднамеренных утечек. Викери точно так же находил в открытом доступе все что угодно - от планов военных объектов до списков подозреваемых в терроризме», - пишет The Hill.

Помимо данных пользователей открытыми оказались результаты ряда исследований, проведенных DRA во время президентской кампании 2016 г. по заказу республиканского Национального комитета. В частности, это 50-гигабайтный файл с глубоким анализом личных профилей конкретных избирателей, с оценкой, например, вероятности того, что избиратель голосовал за Обаму и при этом разделяет лозунг Трампа «America First». Один из аналитиков Upguard нашел себя в файле и выяснил, что оценка «удивительно хорошо» соответствует его политическим предпочтениям. В базе прослеживаются связи и с другими компаниями глубокого анализа данных - такими, как Data Trust.

С января 2015 г. по ноябрь 2016 г. республиканцы заплатили компании в общей сложности почти $1 млн, утверждает The Hill.