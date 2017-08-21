Статья опубликована в № 4389 от 21.08.2017 под заголовком: Семейные ценности
Участвующие в осенних выборах губернаторы опережают своих конкурентов
Речь идет о семейном доходе
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В большинстве регионов, где избиркомы опубликовали декларации, по доходам лидируют действующие губернаторы
Максим Стулов / Ведомости
Регистрация кандидатов в губернаторы в 16 регионах завершилась две недели назад, но декларации о доходах кандидатов за 2016 г. отсутствуют на сайтах более чем половины избиркомов, выяснили «Ведомости». В избиркомах чаще всего объясняют задержки процедурой проверки этих сведений. Сотрудник аппарата избиркома Пермского края признался, что сроки пока не поджимают: публикация должна состояться не позднее чем за 15 дней до выборов и прежде всего на информационных плакатах, которые будут висеть на избирательных участках. В избиркоме Калининградской области сообщили, что декларации переданы для публикации в газету «Калининградская правда», а на сайте не появятся, потому что закон этого не требует.
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