Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: Африканские перспективы
Экваториальная Гвинея купит российский «Панцирь»
А самым крупным на форуме «Армия-2017» стал контракт с Казахстаном на истребители Су-30
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С Экваториальной Гвинеей на форуме был заключен контракт на поставку двух боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь С»
Vitaly Kuzmin
Российские производители вооружений на прошедшем в подмосковной Кубинке форуме «Армия-2017» заключили экспортных контрактов на сумму $300 млн, заявил в среду на пресс-конференции по итогам форума директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Ранее заместитель гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский говорил, что в ходе форума было подписано «более 10 контрактов и соглашений, в том числе с представителями Казахстана и Буркина-Фасо». Вопросы военно-технического сотрудничества обсуждались также на встречах министра обороны Сергея Шойгу с руководителями военных ведомств Катара, Нигера, Мали и ряда других стран.
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