Экваториальная Гвинея купит российский «Панцирь»

А самым крупным на форуме «Армия-2017» стал контракт с Казахстаном на истребители Су-30

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













С Экваториальной Гвинеей на форуме был заключен контракт на поставку двух боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь С» Vitaly Kuzmin

Российские производители вооружений на прошедшем в подмосковной Кубинке форуме «Армия-2017» заключили экспортных контрактов на сумму $300 млн, заявил в среду на пресс-конференции по итогам форума директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Ранее заместитель гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский говорил, что в ходе форума было подписано «более 10 контрактов и соглашений, в том числе с представителями Казахстана и Буркина-Фасо». Вопросы военно-технического сотрудничества обсуждались также на встречах министра обороны Сергея Шойгу с руководителями военных ведомств Катара, Нигера, Мали и ряда других стран.